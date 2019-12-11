Милевский заявил о желании вернуться в киевское "Динамо" – видео

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Артем Милевский

Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский рассказал о планах на будущее.

Он хочет вернуться в киевское "Динамо" на любую должность, хотя пока о тренерской деятельности не думает.

Неожиданно: Во что вы, нах*й, играете?,– Милевский к футболистам "Динамо" после поражения "Зари" (видео)

У меня пока не было мыслей о тренерской деятельности. Но хотелось бы когда-то вернуться в киевское "Динамо" в качестве тренера. Или не только как тренер, но и на другую должность,
– сказал Милевский в интервью SportArena.

Милевский в текущем сезоне провел в составе брестского клуба 27 матчей, забил 4 гола. Команда стала чемпионом Беларуси, прервав гегемонию БАТЭ.

Форвард выступал за киевлян с 2002-го по 2013 год, забив 57 голов в 178 матчах. В составе сборной Украины Милевский провел 50 игр (8 голов).

На данный момент "Динамо" под руководством Михайличенко занимает четвертое место в УПЛ, отставая от лидирующего "Шахтера" на 14 очков.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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