Миллиард гривен: Владимир Кличко получил предложение возобновить карьеру

Стримингова платформа DAZN предложила Владимиру Кличко (64-5, 53 КО) гарантированный контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг.

Чтобы заработать эти деньги, украинец должен провести три поединка. Первый бой планируется организовать в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" с англичанами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, пишет SportArena со ссылкой на собственные источники.

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Что такое DAZN?

Это потоковая служба подписки, принадлежащей Perform Group. DAZN – это огромный выбор контента: топовые футбольные лиги, еврокубки, MLB, NFL, NHL, NBA, в ММА – UFC и Bellator, бокс. Сервис работает только по подписке, при этом ежемесячная сумма всего 9,99 доллара (тогда как отдельная трансляция бокса часто стоит около 100 долларов, а пакет американского футбола – более 40).

Один из пунктов контракта свидетельствует, что обязательным условием проведения следующего боя победа в предыдущей встрече. В случае получения положительного ответа от Кличко, DAZN решит с ESPN, с которым недавно подписал соглашение Тайсон Фьюри, вопрос о трансляции их возможного реванша. Не исключено, что платформа и телеканал будут транслировать бой одновременно.

Кроме гарантированного контракта, Владимиру также будет полагаться процент отчислений с доходов по телеправам во втором и третьем поединке, которые планируется транслировать в формате pay-per-view (плати и смотри).

Согласно предложению от DAZN, все три боя могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. В случае трех побед подряд Владимиру будет предложено стать Амбассадором компании.

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Интересно, что владельцем DAZN является уроженец Украины Лен Блаватник. Лен (Леонид) родился в Одессе в 1957 году, а в 1978-м вместе с семьей эмигрировал из СССР в США. Сейчас у Блаватника американский паспорт и гражданство Великобритании. Forbes оценивает его состояние в 17,8 миллиардов долларов.

Также Спорт 24 сообщал, что Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии издания Sporting News.

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