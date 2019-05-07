"Милуоки" на выезде обыграли "Бостон", 30+ очков Дюранта и Карри не помогли "Голден Стэйт"

В НБА состоялись матчи четвертьфиналов. В первом "Бостон" принимал "Милуоки", в другом – "Хьюстон" играл против "Голден Стэйт"

Игроки "Бостона" ничего не смогли противопоставить Яннису Адетокумбо. Грек набрал 39 очков и сделал 16 подборов за "Милуоки". Его команда выиграла три из четырех четвертей. В третьей из них "Милуоки" сделали рывок 1:13.

Читайте также: Ого! 120-килограммовый баскетболист упал на зрителей в матче НБА и едва не раздавил парня

"Милуоки" выиграет этот матч и делает еще один шаг на выход в финал Восточной конференции. Теперь счет в серии против "Бостона" 3:1. Следующий матч состоится 8 мая (ночь на 9 мая в Украине) в Милуоки.

Бостон – Милуоки 101:113 (30:22, 19:25, 23:33, 29:33)

Во втором матче "Хьюстон" сумел сравнять счет в серии против "Голден Стэйт" – 2:2. Во второй четверти "Рокетс" вышли вперед, и уже до конца матча не отпускали преимущество в счете.

Читайте также: Назван лучший защитник и снайпер чемпионата Украины по баскетболу

Стоит отметить, что сразу три игрока в этом матче набрали более 30 очков. Джеймс Харден набрал 38 очков и сделал 10 подборов. Его соперники из ГСВ Кевин Дюрант и Стефен Карри набрали 34 и 30 очков соответственно. Дабл-дабл в этом матче также оформили Пи Джей Такер (17 очков и 10 подборов) и Дрэймонд Грин (15 очков и 10 подборов).

Теперь серия снова переезжает в Окленд. Игра состоится 8 мая (ночь на 9 мая в Украине)

Хьюстон – Голден Стэйт 112:108 (25:28, 36:26, 32:30, 19:24)