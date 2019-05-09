"Милуоки" разгромили "Бостон" и вышли в полуфинал плей-офф НБА: видео

Определился первый участник полуфинала плей-офф НБА. Им стал "Милуоки", который в пятом матче серии обыграл "Бостон".

"Бостон", которому нужно было выигрывать на выезде, чтобы продолжить борьбу за выход в полуфинал, сумел навязать борьбу соперникам только в первой четверти. Но дальше Адетокунбо и компания не оставили никаких шансов "Селтик". В итоге именно "Милуоки" выходит в полуфинал, где сыграет с победителем пары "Филадельфия" – "Торонто".

Милуоки – Бостон 116:91 (22:19, 30:20, 28:23, 36:29)

Стоит добавить, что Адетокунбо стал лучшим игроком по показателю РЕ +35. При этом грек не реализовал ни одного трехочкового броска (две попытки), а за матч набрал лишь 20 очков.

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Между тем провалил матч лидер "Бостона" Ирвинг. Баскетболист за 35 минут на паркете набрал лишь 15 очков, реализовав один из семи дальних бросков. Его РЕ составил -25.

В еще одном матче среды, 8 мая, "Голден Стейт" на собственной площадке победил "Хьюстон" и вышел вперед в серии 3:2.

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При этом если в первой и второй четверти преимущество ГСВ было значительным (во второй четверти команда сумела совершить рывок 17:0), то в третьей "Рокетс" выровняли счет, набрав почти вдвое больше очков. В начале четвертой четверти команды поочередно выходили вперед, но впоследствии "Голден Стейт" сумел удержать положительный результат.

Голден Стейт – Хьюстон 104:99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27)

Теперь командам предстоит сыграть очередной матч в Хьюстоне 10 мая (ночь на 11 мая в Украине)