17 июня первой лиги "Минай" примет киевское "Динамо" в матче 1/2 финала Кубка Украины. Болельщики могут пересмотреть этот матч по телевидению, а также онлайн.

Поединок "Динамо" – "Александрия" в рамках 1/4 финала Кубка Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 14:00, пишет 24 канал.

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Кроме того, на YouTube встреча покажет канал FootballHub на Youtube. Также матч "Динамо" – "Александрия" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

Для "Миная" поединок с командой Алексея Михайличенко станет вторым официальным матчем в нынешнем сезоне – Первая лига, как известно, возьмет старт 23 июня.

Киевское "Динамо" же продолжает вести активную борьбу за серебряную позицию в чемпионате Украины. После возобновления чемпионата киевляне проиграли "Шахтеру", но добыли важные победы против "Александрии" и "Зари".

Матч 1/2 финала Кубка Украины "Минай" – "Динамо" состоится в среду, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.