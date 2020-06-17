Киевское "Динамо" вышло в финал Кубка Украины сезона 2019/2020. В полуфинальном матче киевляне победили закарпатский "Минай", который выступает в Первой лиге Украины.

Минай – Динамо 0:2

Голы: Дуелунд, 8, 39

Незабитый пенальти: Соль, 27 (Динамо)

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Для "Миная" это был дебютный выход в полуфинал Кубка Украины, сообщает 24 канал. На своем пути "лисы" одолели "Калуш", "Волынь", "Львов" и "Ингулец".

"Динамо" же начало участие в Кубке Украины со стадии 1/8 финала, в которой победило "Шахтер". В 1/4 финала "бело-синие" победили "Александрию".

Уверен начало "Динамо"

Фавориты поединка быстро взялись за дело. Уже на 5 минуте партнеры вывели на ударную позицию Де Пену. Уругваец почти из-за пределов штрафной поразил по центру, но Попович не позволил динамовцу открыть счет.

Через три минуты киевляне таки размочили нули на табло. Дуенлунд обыгрался с Караваевым, который вывел его один на один с Поповичем. Датчанин своим шансом воспользовался и пробил мимо голкипера.

Видео первого гола Дуелунда

Почти сразу "Динамо" могло закрепить преимущество. Соль получил прострел с левого фланга, но попал во вратаря.

На 17 минуте впервые внимание Бойко проверил Пеняшко. Хавбек "Миная" нанес дальний удар и мяч пролетел над перекладиной.

Через 8 минут "Минай" создал вторую возможность. Нуриев в пределах штрафной выкручивал мяч, но пробил выше ворот.

Игра формально проходила с болельщиками. Хотя вход на стадион был запрещен, многие смотрели игру за пределами поля, грубо нарушая карантин. В Закарпатской области по состоянию на 17 июня подтверждено 1808 случаев заражения COVID-19.



Скриншот трансляции матча

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На 26 минуте "бело-синие" заморочили голову хозяевам. Дуелунд получил разрезную передачу от Вербича и вышел один на один с Поповичем. Голкипер сбил Дуелунда – пенальти. Удар с отметки бесславно не смог реализовать Фран Соль. Испанец пробил мимо ворот.

Видео незабитого пенальти

Голкипер "Миная" грубо ошибся на 35 минуте, в результате чего Дуелунд перехватил мяч. Но сам же Попович исправился, отразив удар датского игрока.

На 39 минуте "Динамо" удвоило преимущество. Андриевский выгрыз мяч перед штрафной и отдал на ход Дуелунду. Датчанин не упустил очередную возможность и легко переиграл голкипера.

Видео второго гола Дуелунда

На перерыв клубы ушли при комфортном преимуществе "Динамо".

Победа на классе

После перерыва "Динамо" быстро провело третий гол. Однако Екатерина Монзуль после использования системы VAR отменила гол Вербича.

На 68 минуте едва не отметил выход на поле Цыганков. Виктор в касание пробил из-за пределов штрафной, однако Попович совершил великолепный сейв.

На 75 минуте интрига могла вернуться. Мяч попал в руку Караваеву в штрафной. Монзуль после консультации с арбитром VAR решили не наказывать киевлян.

Из-за этого на футбольном поле возникла небольшая потасовка между игроками.

В конце матча Каргбо, который дебютировал за "Динамо", продавил защитников "Миная" и ворвался в штрафную. Эпизод завершился ударом Каргбо и сейвом Поповича.

"Минай" так и не смог хотя бы отыграть один гол – убедительная победа "Динамо".

В финале "Динамо" сыграет с победителем пары "Мариуполь" – "Ворскла". Этот матч состоится 24 июня.