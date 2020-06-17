"Минай" усилился легендой "Карпат" перед кубковым поединком
Перволиговый "Минай" хорошо усилился перед кубковым поединком, где его ожидает киевское "Динамо". Клуб подписал трех новичков.
Об усилении сообщил официальный сайт клуба.
Читайте также Минай – Динамо: где смотреть онлайн матч Кубка Украины
Усиление "Миная"
Самым громким подписанием стало появление в составе "Миная" бывшего игрока львовских "Карпат" Олега Голодюка. Футболист пополнил команду в качестве свободного агента. Голодюк немало сыграл в составе львовян со спортивным директором клуба Михаилом Кополовцем.
Подчеркнем, что бывший карпатовец сыграл более десяти лет за "львов". Кроме этого, Голодюк успел поиграть в полтавской "Ворскле", а последние два года провел за рубежом – в венгерском "Халадаше" и "Залаэгерсеге".
Вторым новобранцем стал юный полузащитник Даниил Кныш, который хорошо известен по выступлениям в "Калуше". Также успел поиграть в Премьер-лиге – в каменской "Стали".
Последним новобранцем клуба стал Сергей Машталир. Футболист уже выступал за "Минай" до 2018-го года. Последний сезон Сергей провел в клубе "Ужгород", где за полгода успел забить 5 голов.
Добавим, что сегодня, 17 июня, "Минай" померится силами с киевским "Динамо".