"Минай" хочет сменить место матча с "Динамо" в Кубке Украины

Перволиговый "Минай" в 1/2 финала Кубка Украины сыграет с киевским "Динамо". Клуб из Закарпатья хочет перенести поединок на другой стадион.

Главный тренер "Миная" Василий Кобин заявил, что игра может произойти на стадионе "Авангард", в Ужгороде.

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Этот поединок станет настоящим праздником для поклонников футбола Закарпатья, и для того, чтобы его имело возможность посетить как можно больше болельщиков, противостояние, надеемся, пройдет на ужгородском стадионе "Авангард", трибуны которого значительно вместительнее, чем на арене в Минае. Тем более, что на "Авангарде" обновлен газон, который теперь соответствует всем требованиям,

– цитирует Кобина сайт УАФ.

Для "Миная", который базируется в одноименном селе, это первый в истории выход в полуфинал Кубка Украины.

Что известно о стадионе "Авангард"?Стадион в свое время был домашней для ужгородского футбольного клуба "Говерла". Стадион вмещает 12 тысяч зрителей. На этом стадионе сборная Украины по футболу сыграла первый матч в своей истории, проиграв Венгрии.

Как "Минай" преодолевал путь в полуфинал

Закарпатский клуб стартовал в Кубке Украины с 1/32 финала. В Калуше "Минай" в большинстве победил одноименную команду со счетом 2:1.

В 1/16 финала закарпатцы минимально одолели "Волынь", которая доигрывали матч в двойном меньшинстве.

В 1/8 финала "Минай" на своем поле выбил команду Премьер-лиги Украины – ПФК "Львов". "Лисы" снова играли в большинстве и победили со счетом 2:0.

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В четвертьфинале "Минай" в драматичной серии пенальти одолел "Ингулец". Команды доигрывали поединок в меньшинстве, причем гости были вдевятером.

"Минай" – "Динамо": история встреч

Для команд это будет вторая встреча в истории. Впервые клубы встретились в прошлом розыгрыше Кубка Украины.

В 1/8 финала "Динамо" победил "Минай" на выезде со счетом 3:1. Хозяева на 21 минуте открыли счет в игре и ушли на перерыв с положительным результатом.

Однако во втором тайме Пиварич, Шапаренко и Гармаш обеспечили киевлянам выход в следующий раунд.

Смотрите видеообзор матча "Минай" – "Динамо"

Полуфинальный поединок был запланирован на 15 апреля, однако игра перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса.

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