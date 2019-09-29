Минимальная победа "Ливерпуля", тяжелая победа "Тоттенхэма": результаты 7 тура АПЛ

С 28 по 30 сентября в Англии длится 7 тур АПЛ. С результатами и видеообзоров матчей чемпионата Англии можно ознакомиться в материале Спорт 24.

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:1

Гол: Вейналдум, 70

Предыдущий тур: "Арсенал" и "Вулверхэмптон" вырвали невероятные победы: результаты матчей АПЛ и видео голов

В первой половине встречи команды обошлись без голов, а уже после перерыва гостям удалось забить победный мяч. Жоржиньо Вейналдум подхватил мяч и пробил издали, а голкипер хозяев Дин Хендерсон не смог зафиксировать его и пустил под собой. "Красные" уверенно лидируют в турнирной таблице, в активе команды 21 очко.

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль: видеообзор матча

Астон Вилла – Бернли 2:2

Голы: Эль-Гази 33, Макгинн, 78 – Родригес, 68, Вуд, 81

Астон Вилла – Бернли: видеообзор матча

Борнмут – Вест Хэм 2:2

Голы: Кинг, 17, Вилсон, 46 – Ярмоленко, 10, Крессвелл, 74

Обзор матча и видео гола Ярмоленко: Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" подняться на 3 место в АПЛ

Вулверхэмптон – Уотфорд 2:0

Голы: Догерти, 18, Янмаат, 61 (аг.)

Вулверхэмптон – Уотфорд: видеообзор матча

Кристал Пелас – Норвич 2:0

Голы: Миливоевич, 21 (пен.), Таунсенд, 92

Кристал Пелас – Норвич: видеообзор матча

Тоттенхем – Саутгемптон 2:1

Голы: Ндомбеле, 24, Кейн, 43 – Ингз, 39

Удаления: Орье, 31 (Тоттенхем)

"Тоттехем" на 21-й минуте вышел вперед в матче с "Саутгемптоном" – Танге Ндомбеле после передачи Сон Хин Мина вывел лондонцев вперед. Впоследствии Орье в течение 4 минут получил две желтые карточки и оставил хозяев в меньшинстве. Этим сразу же воспользовался "Саутгемптон" и Дэнни Ингз на 39-й минуте сравнял счет в матче. И еще до перерыва Кейн снова увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Тоттенхэм – Саутгемптон: видеообзор матча

Челси – Брайтон 2:0

Голы: Жоржинью, 50 (пен.), Виллиан, 76

Челси – Брайтон: видеообзор матча

Эвертон – Манчестер Сити 1:3

Голы: Калвер-Льюин, 33 – Жезус, 33, Марес, 71, Стерлинг, 84

Габриэл Жезус на 24-й минуте вывел "Манчестер Сити" вперед. До перерыва счет сравнял Калверт-Левин. На 71-й минуте "горожане" вновь вышли вперед благодаря голу Рияда Мареза. В конце матча Стерлинг установил окончательный счет – 1:3.

"Манчестер Сити" набрал 16 очков, остался на втором месте АПЛ и не отпустил "Ливерпуль" в отрыв (5 очков отставание).

Эвертон – Манчестер Сити: видеообзор матча