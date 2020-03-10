Минус 3 миллиона евро: трансферная стоимость Андрея Ярмоленко продолжает резко падать

Известный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость украинских футболистов. Цена украинца Андрея Ярмоленко стала еще на три миллиона евро меньше, чем была до этого времени.

Обновленная трансферная стоимость полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко составляет 12 млн евро, что на 8 млн меньше, чем в начале сезона.

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30-летний украинец находится на 226-м месте в списке самых дорогих игроков АПЛ.

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за "Вест Хэм" 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Трансферная цена другого украинца, Александра Зинченко, не изменилась и составляет 30 миллионов евро.

Добавим, что сейчас игрок сборной Украины восстанавливается после травмы. Возвращение украинца на поле планируется 15 марта. В целом в этом сезоне Андрей сыграл 15 матчей за "Вест Хэм", забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Следующий матч, 15 марта, команда украинца проведет с "Вулверхэмптоном". На это время, "Вест Хэм" занимает 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, в их активе 27 пунктов.