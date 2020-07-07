Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 таки состоится без фанатов. Министерство здравоохранения Украины отказало киевскому "Динамо", которое просило открыть несколько секторов.

О том, что футбольные матчи в Украине в дальнейшем будут проходить без болельщиков, во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Эпидемситуация не позволяет открыть стадионы

Степанов заявил, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет проводить матчи с болельщиками.

Поэтому Минздрав не может поддержать призыв "Динамо" открыть секторы ОСК "Металлист" в Харькове на финальный матч Кубка Украины.

В начале июля "Динамо" просило выделить определенную квоту билетов на финал. Клуб обещал содействовать в соблюдении всех норм безопасности. 8-го июля в финале "Динамо" сыграет с "Ворсклой".

Степанов также сообщил, что Минздрав постоянно ищет варианты, каким образом можно вернуться к повседневной жизни и открыть стадионы для болельщиков.

В Харьковской области, где состоится финал, по состоянию на 7 июля подтвержден 2 371 случай заражения COVID-19. Уже выздоровели 1 224 человека, 93 – умерли.

Сообщалось, что финальная игра под угрозой срыва. Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила проведение мероприятий с участием более 10 человек.

До этого сообщалось, что ориентиром по открытию стадионов для Украины будет Польша. Там 17 июня открыли стадионы для болельщиков. Первой частично трибуны стадионов для футбольных фанатов открыла Венгрия.