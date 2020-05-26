Минздрав запретил братьям Суркисам посещать матчи "Динамо", под вопросом тренер киевлян

Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) позволило возобновить матчи Премьер-лиги Украины с 30 мая. Поединки смогут происходить при ограниченном количестве человек. Братья Суркисы не смогут лично посещать матчи "Динамо".

Братья Суркисы попали под ограничение Минздрава

Как сообщает "ТаТоТаке", в 7-в пункте постановления Минздрава сказано, что на территории стадиона могут находиться не более, чем 200 человек от 18 до 60 лет.

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Братья Суркисы, которые являются владельцами "Динамо", подпадают под это ограничение. Игорю Суркису – 61 год, а его старшему брату Григорию – 70 лет.

Также под вопросом допуск к матчам помощника главного тренера "Динамо" Вадима Евтушенко и тренера вратарей Михаила Михайлова. Евтушенко 62 года, а Михайлову – 60.

Сообщалось, что предыдущим решением Минздрава позволял проводить спортивные события с участием не более, чем 50 человек.

Это было проблемой в возобновлении матчей УПЛ. Лига обратилась в Минздрав с просьбой увеличить количество лиц на поединке до 200.

26 мая Минздрав дал разрешение на возобновление матчей УПЛ. Теперь решение должен принять Исполком Украинской ассоциации футбола.

Что известно о Суркисах?

Григорий – украинский политик, футбольный функционер и предприниматель. Он является народным депутатом Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Григорий Суркис был вицепрезидентом УЕФА и сейчас является ее почетным членом. Игорь – владелец ФК "Динамо". Суркисы входят в число 50 самых богатых украинцев.