Минздрав запретил братьям Суркисам посещать матчи "Динамо", под вопросом тренер киевлян
Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) позволило возобновить матчи Премьер-лиги Украины с 30 мая. Поединки смогут происходить при ограниченном количестве человек. Братья Суркисы не смогут лично посещать матчи "Динамо".
Братья Суркисы попали под ограничение Минздрава
Как сообщает "ТаТоТаке", в 7-в пункте постановления Минздрава сказано, что на территории стадиона могут находиться не более, чем 200 человек от 18 до 60 лет.
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Братья Суркисы, которые являются владельцами "Динамо", подпадают под это ограничение. Игорю Суркису – 61 год, а его старшему брату Григорию – 70 лет.
Также под вопросом допуск к матчам помощника главного тренера "Динамо" Вадима Евтушенко и тренера вратарей Михаила Михайлова. Евтушенко 62 года, а Михайлову – 60.
Сообщалось, что предыдущим решением Минздрава позволял проводить спортивные события с участием не более, чем 50 человек.
Это было проблемой в возобновлении матчей УПЛ. Лига обратилась в Минздрав с просьбой увеличить количество лиц на поединке до 200.
26 мая Минздрав дал разрешение на возобновление матчей УПЛ. Теперь решение должен принять Исполком Украинской ассоциации футбола.
Что известно о Суркисах?
Григорий – украинский политик, футбольный функционер и предприниматель. Он является народным депутатом Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Григорий Суркис был вицепрезидентом УЕФА и сейчас является ее почетным членом. Игорь – владелец ФК "Динамо". Суркисы входят в число 50 самых богатых украинцев.
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