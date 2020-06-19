"Мир, добро, любовь": Усик нарисовал картину со странными инициалами – фото
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик – творческая личность. Вне ринга он сочиняет стихи, записывает треки, даже снимался в кино.
Сейчас Усик решил заняться живописью. Боксер написал картину и выложил соответствующие фото в Instagram.
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Картина выполнена в абстрактном стиле и ярких цветах, а также сначала содержала слова "Мир, добро, любовь и мы". Правда, потом последнее Усик решил закрасить.
Также на картине были загадочные инициалы – "Н.Ю.К". Но потом надпись частично исчезла.
Александр Усик написал картину / Фото: Instagram
Когда Усик вернется в ринг
- Следующий бой Усик должен провести против британца Дерека Чисоры.
- Встреча должна была состояться 23 мая в Лондоне, но перенесена на неопределенный срок из-за карантина.
- Бой все еще может произойти в Британии, но при пустых трибунах. Также поединок будет перенесен в Саудовскую Аравию.
- Сообщалось, что победитель боя Усик – Чисора уже в следующем поединке встретится с Джошуа.