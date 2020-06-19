Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик – творческая личность. Вне ринга он сочиняет стихи, записывает треки, даже снимался в кино.

Сейчас Усик решил заняться живописью. Боксер написал картину и выложил соответствующие фото в Instagram.

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Картина выполнена в абстрактном стиле и ярких цветах, а также сначала содержала слова "Мир, добро, любовь и мы". Правда, потом последнее Усик решил закрасить.

Также на картине были загадочные инициалы – "Н.Ю.К". Но потом надпись частично исчезла.

Александр Усик написал картину / Фото: Instagram

Когда Усик вернется в ринг