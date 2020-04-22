Мир без футбола: ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить все турниры до 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках онлайн-конференции с УЕФА посоветовала Союзу европейских футбольных ассоциаций отменить все международные турниры до конца 2021 года.
ВОЗ рекомендовала не проводить международные соревнования после презентации, которую провели два эпидемиолога, так как существует риск новой волны заражений коронавирусом в следующем году.
К слову Президент УЕФА рассказал, каким будет футбол после пандемии COVID-19
В ходе дискуссии стороны не пришли к единому мнению. ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА и календарь, Европейский футбольный союз не обязан следовать ее советам.
Во вторник, 21 апреля, УЕФА рекомендовал всем лигам доиграть сезон. Текущий европейский сезон хотят завершить 29 августа, а финал Лиги чемпионов провести после завершения национальных чемпионатов.
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2 апр 2020УЕФА может отменить Суперкубок Европы
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