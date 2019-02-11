Мирча Луческу прокомментировал свое возвращение в "Шахтер"

Экс-тренер"Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал свою отставку с поста главного тренера сборной Турции.

Спорт 24 сообщал, что федерации футбола Турции вместе с Луческу прекратили сотрудничество по соглашению сторон. В Федерации его поблагодарили за работу, сам Луческу заявил, что "сборная Турции навсегда останется в его сердце".

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"Я закончил работу в сборной Турции. Сегодня мы расстались, договорившись об условиях. Все в порядке: никто ни на кого не обижается. Считаю, это верный момент для меня, чтобы уйти", – сказал Луческу.

Есть ли вероятность возвращения в "Шахтер"? Нет. Это было бы неправильно. У "Шахтера" есть тренер, у них отличная команда, которая, уверен, станет чемпионом страны в этом сезоне. Я достаточно потрудился в Донецке, мы создали прекрасную команду, выстроили систему, работающую до сих пор,

– заявил Мирча Луческу.

К слову, Мирча Луческу 12 лет был тренером донецкого "Шахтера" (с 2004 до 2016). За это время "горняки" 8 раз выигрывали чемпионат Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. В 2016 году он возглавил российский "Зенит", но проработал на этой должности всего один сезон.

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