Мирча Луческу уволили с поста главного тренера сборной Турции

Федерация футбола Турции решила уволить румынского специалиста Мирчу Луческу с поста главного тренера национальной сборной. При этом, что первый и последний матчи, Луческу во главе турецкой сборной сыграл против Украины.

Как говорится на сайте Федерации футбола Турции, с Луческу они прекратили сотрудничество по соглашению сторон. В Федерации его поблагодарили за работу, сам Луческу заявил, что "сборная Турции навсегда останется в его сердце".

Читайте также: В сине-желтых цветах и с молитвой: Зинченко показал щитки с матча против "Челси" (фото)

Однако, говорить об успешности выступлений сборной Турции под руководством Мирчи Луческу не приходится. Румын возглавил команду 2 августа 2017 года. Первым его матчем в новой должности стала игра против сборной Украины в Киеве. Украинцы победили 2:0. В итоге под руководством Луческу Турция заняла 4 место в квалификации на чемпионат мира 2018 (украинцы в группе финишировали третьими, пропустив впереди себя Исландию и Хорватию). Впоследствии команда вылетела из дивизиона В Лигу Наций, заняв последнюю строчку (команда выиграла лишь один матч на выезде в Швеции, дважды проиграв России). Последний матч под руководством румынского специалиста Турция провела против Украины 20 ноября 2018 года. Первоначально матч должен был состояться в Днепре, но по просьбе Луческу игру перенесли в Турцию. Матч закончился со счетом 0:0.

Всего за 17 матчей сборная Турции под руководством Луческу сумела победить в 4 играх. Еще семь закончились поражением турок. В шести матчах была зафиксирована ничья.

Напомним, Мирча Луческу 12 лет был тренером донецкого "Шахтера" (с 2004 до 2016). За это время "горняки" 8 раз выигрывали чемпионат Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. В 2016 году он возглавил российский "Зенит", но проработал на этой должности всего один сезон. С ним тоже было расторгнуто соглашение "по соглашению сторон", хотя россиянам пришлось выплатить компенсацию в размере 2,5 миллиона евро за расторжение соглашения.

Больше интересных спортивных новостей читайте в рубрике Спорт24 на сайте 24 канала