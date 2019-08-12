Мирча Луческу все-таки может возглавить "Динамо"

239 Читати новину українською
Мирча Луческу
Мирча Луческу / ФК "Шахтер"

Экс-наставник "Шахтера", известный румынский специалист Мирча Луческу может возглавить "Динамо", только не киевское, а московское.

Такой информацией владеют ведущие программы "ТаТоТаке".

Читайте также: Экс-тренер "Шахтера" эмоционально отреагировал на слухи о возможности возглавить "Динамо"

Румынские СМИ перепутали украинский и российский клубы, когда опубликовали новость о том, что киевляне предложили румынскому специалисту возглавить команду.

После 5 сыгранных туров "Динамо" занимает 11-е место в РПЛ, имея в активе 5 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 3-4. С 2017 года клуб возглавляет 43-летний российский тренер Дмитрий Хохлов.

К слову, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 годы. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.

blog_ava
Как отличить боль в почках от боли в позвоночнике: советы врача
12 августа
13437
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Шахтер Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Двукратный чемпион мира исполнил на льду смертельно опасный трюк: видео
12 августа 21:57 Двукратный чемпион мира исполнил на льду смертельно опасный трюк: видео
207
Трансферы команд УПЛ: онлайн
12 августа 16:16 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4052
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
9 августа 17:08 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4424
Беринчик выбрал неожиданную партнершу и станцевал с ней прямо в боксерском зале: видео
12 августа 20:05 Беринчик выбрал неожиданную партнершу и станцевал с ней прямо в боксерском зале: видео
59
Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
12 августа 14:28 Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
Ігор Саджениця 264
Новости
Больше новостей
Залиште відгук