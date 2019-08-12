Мирча Луческу все-таки может возглавить "Динамо"
Экс-наставник "Шахтера", известный румынский специалист Мирча Луческу может возглавить "Динамо", только не киевское, а московское.
Такой информацией владеют ведущие программы "ТаТоТаке".
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Румынские СМИ перепутали украинский и российский клубы, когда опубликовали новость о том, что киевляне предложили румынскому специалисту возглавить команду.
После 5 сыгранных туров "Динамо" занимает 11-е место в РПЛ, имея в активе 5 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 3-4. С 2017 года клуб возглавляет 43-летний российский тренер Дмитрий Хохлов.
К слову, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 годы. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.
Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.