Мирча Луческу все-таки может возглавить "Динамо"

Экс-наставник "Шахтера", известный румынский специалист Мирча Луческу может возглавить "Динамо", только не киевское, а московское.

Такой информацией владеют ведущие программы "ТаТоТаке".

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Румынские СМИ перепутали украинский и российский клубы, когда опубликовали новость о том, что киевляне предложили румынскому специалисту возглавить команду.

После 5 сыгранных туров "Динамо" занимает 11-е место в РПЛ, имея в активе 5 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 3-4. С 2017 года клуб возглавляет 43-летний российский тренер Дмитрий Хохлов.

К слову, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 годы. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.