Мирон Маркевич признался, что получал предложения от партий идти в депутаты

Бывший тренер сборной Украины по футболу, харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич рассказал, что у него было несколько предложений принять участие в выборах в Верховную Раду. Впрочем, заверил тренер, он абсолютно не представляет себя в политике.

Каждый должен заниматься своим делом, а Маркевич может тренировать футбольные команды. Об этом он рассказал в интервью Stargorod Sport.

К слову: Маркевич рассказал о приглашении клубов из Франции и Германии

Я могу тренировать, а писать законы должны другие люди,

– заявил тренер.

Мирон Маркевич также высказался относительно "спорта вне политики". По его словам, такого не бывает, а тот, кто думает по-другому, просто не ориентируется. В частности, он привел пример поездок украинских спортсменов выступать в Россию.

Бывший глава национальной сборной Украины также высказался относительно действующей украинской власти. Он убежден, что пока прошло слишком мало времени, чтобы давать какую-то оценку – нужно дать новой власти хотя бы год.

"Нужно хотя бы перезимовать, чтобы люди поняли, стало ли им легче. Новая власть правильно говорит, осуществится ли это – увидим", – резюмировал Маркевич.

Чем сейчас занимается Маркевич?Экс-тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ. Последним клубом 68-летнего специалиста был "Днепр". С днепрянами Маркевич дошел до финала Лиги Европы в 2015 году.