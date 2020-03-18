Мирон Маркевич закупил медикаменты для военного госпиталя

Бывший тренер "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю. На выделенные средства больница закупила необходимые медикаменты.

Легендарный украинский гонщик Алексей Мочанов, который сейчас активно занимается благотворительностью, помог украинскому наставнику выйти на нужных людей. Мочанов сообщил о благотворительном акте в своем Facebook.

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Мирон Богданович Маркевич – реально Человек-Легенда, безмерно уважаемый специалист. Папа! Связался со мной непосредственно по старой дружбе. Спросил, Что нужно Киевскому военному госпиталю. Я состыковал с первыми, главными и компетентными, и практически сразу госпиталь на выделенные МБМ средства закупил необходимое,

– рассказал Мочанов.

Мирон Маркевич сейчас является председателем комитета Украинской ассоциации футбола.

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