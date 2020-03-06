24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Мировой рекорд легкоатлетки Ярославы Магучих официально ратифицировали

- Читати новину українською

Всемирная легкая атлетика ратифицировала мировой рекорд U20 в помещении по прыжкам в высоту украинки Ярославы Магучих. Также был ратифицирован мировой рекорд сборной США в смешанной эстафете 4х400 м.

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ. 18-летняя украинка установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту в категории U-20 на турнире в Карлсруэ (Германия). Украинская легкоатлетка прыгнула на высоту 2,02 м.

Стоит прочитать Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих

Ярослава Магучих в зимнем сезоне 2020 дважды била мировой юниорский рекорд в помещении по прыжкам в высоту.

В январе 2020 года Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове, который проходил в закрытом помещении. Украинка победила с результатом 1.99 метра. Легкоатлетка решила сделать дополнительные попытки, покорив с третьего раза высоту 2.01. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

Уже через несколько дней на соревнованиях в немецком Карлсруэ Ярослава Магучих преодолела высоту 2,02 м, которые официально и стали новым мировым рекордом U-20 в помещении.

Предыдущее достижение – 1,99 м было установлено американкой Вашти Каннингем в марте 2016 года.

Что такое ратификация?
Это процесс придания юридической силы документу (о рекорде) путем утверждения его соответствующим органом каждой из сторон. После ратификации документ приобретает официальное юридическое подтверждение.

Добавим, Ярослава Магучих благодаря высоким результатам обеспечила себе первое место в общем зачете самой престижной серии международных легкоатлетических турниров World Athletics Indoor Tour.

Видео прыжка Магучих в Карлсруэ

 

Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта легкая атлетика Ярослава Магучих Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 14:25 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
5 марта 08:58 Украинская саблистка Ольга Харлан стала прототипом для куклы Барби: фото
Софія Кулай
сегодня 09:29 Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно
Юрій Семенюк
5 марта 13:24 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)
Ігор Саджениця
5 марта 10:03 Грубые ошибки арбитров, после которых пострадали "Ворскла" и "Карпаты" за выдуманные фолы: видео
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук