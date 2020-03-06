Мировой рекорд легкоатлетки Ярославы Магучих официально ратифицировали

Всемирная легкая атлетика ратифицировала мировой рекорд U20 в помещении по прыжкам в высоту украинки Ярославы Магучих. Также был ратифицирован мировой рекорд сборной США в смешанной эстафете 4х400 м.

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ. 18-летняя украинка установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту в категории U-20 на турнире в Карлсруэ (Германия). Украинская легкоатлетка прыгнула на высоту 2,02 м.

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Ярослава Магучих в зимнем сезоне 2020 дважды била мировой юниорский рекорд в помещении по прыжкам в высоту.

В январе 2020 года Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове, который проходил в закрытом помещении. Украинка победила с результатом 1.99 метра. Легкоатлетка решила сделать дополнительные попытки, покорив с третьего раза высоту 2.01. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

Уже через несколько дней на соревнованиях в немецком Карлсруэ Ярослава Магучих преодолела высоту 2,02 м, которые официально и стали новым мировым рекордом U-20 в помещении.

Предыдущее достижение – 1,99 м было установлено американкой Вашти Каннингем в марте 2016 года.

Что такое ратификация?

Это процесс придания юридической силы документу (о рекорде) путем утверждения его соответствующим органом каждой из сторон. После ратификации документ приобретает официальное юридическое подтверждение.

Добавим, Ярослава Магучих благодаря высоким результатам обеспечила себе первое место в общем зачете самой престижной серии международных легкоатлетических турниров World Athletics Indoor Tour.

Видео прыжка Магучих в Карлсруэ