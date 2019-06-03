Мяч застрял в ракетке теннисиста после мощного удара на Roland Garros: видео

Французский теннисист Бенуа Пэр в драматичном матче проиграл Кею Нисикори в 1/8 финала Roland Garros-2019 в Париже.

Японский теннисист обыграл Бенуа Пэра по итогам пяти сетов 3:2 (6:2, 6:7, 6:2, 6:7, 7:5).

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Кроме ожесточенной борьбы поединок запомнился курьезным моментом. В четвертом сете при счете 3:1 в пользу француза Нисикори мощным ударом попал в ракетку соперника.

Мяч после удара застрял в ракетке француза. Пэр не сразу понял, что произошло и взглядом искал мяч. Впоследствии он нашел его в своей ракетке и проиграл розыгрыш.

В четвертьфинале Нисикори сыграет против действующего чемпиона Roland Garros 33-летнего испанца Рафаэля Надаля.