Мяч застрял в ракетке теннисиста после мощного удара на Roland Garros: видео

70 Читати новину українською
Бенуа Пэр
Бенуа Пэр / twitter.com/benoitpaire

Французский теннисист Бенуа Пэр в драматичном матче проиграл Кею Нисикори в 1/8 финала Roland Garros-2019 в Париже.

Японский теннисист обыграл Бенуа Пэра по итогам пяти сетов 3:2 (6:2, 6:7, 6:2, 6:7, 7:5).

Читайте также: Швейцарский теннисист благодаря невероятному удару в линию победил в матче на Roland Garros: видео

Кроме ожесточенной борьбы поединок запомнился курьезным моментом. В четвертом сете при счете 3:1 в пользу француза Нисикори мощным ударом попал в ракетку соперника.

Мяч после удара застрял в ракетке француза. Пэр не сразу понял, что произошло и взглядом искал мяч. Впоследствии он нашел его в своей ракетке и проиграл розыгрыш.

В четвертьфинале Нисикори сыграет против действующего чемпиона Roland Garros 33-летнего испанца Рафаэля Надаля.

blog_ava
Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
сегодня
6983
Теги: Новости Спорта Спорт Ролан Гаррос Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Швейцарский теннисист благодаря невероятному удару в линию победил на Roland Garros: видео
сегодня 13:34 Швейцарский теннисист благодаря невероятному удару в линию победил на Roland Garros: видео
21
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории
2 июня 16:33 Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории
178
Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
2 июня 13:20 Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
Ігор Саджениця 926
Известный украинский боксер жестко нокаутировал экс-чемпиона мира: видео
2 июня 10:01 Известный украинский боксер жестко нокаутировал экс-чемпиона мира: видео
668
Невероятные эмоции игроков "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов: фото
2 июня 02:32 Невероятные эмоции игроков "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов: фото
206
Новости
Больше новостей
Залиште відгук