"Манчестер Юнайтед" с неприличным счетом разгромил "Челси" в первом туре АПЛ: видео

В матче между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в воскресенье, 11 августа, был оформлен разгром. Сразу четыре гола влетело в ворота "Челси".

Манчестер Юнайтед – Челси 4:0

Голы: Рашфорд, 18, 67 (пен.), Марсиаль, 65, Джеймс, 81

Первый матч для обеих команд выдался в обновленных составах. А для "Челси" – еще и под руководством нового тренера. Легендарный Фрэнк Лэмпард вернулся, но уже в статусе наставника клуба. И был разгромлен в этой игре.

В первом тайме на "Олд Траффорд" был забит всего один гол. Рашфорд отличился с пенальти. При этом нападающий пробил достаточно мощно и высоко, поэтому Кепа не имел шансов добраться до мяча.

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Разгром был оформлен во втором тайме. При этом "Челси" два гола пропустил с разницей в три минуты. Сначала Марсиаль удачно сыграл в штрафной, опередив соперника и отправив мяч в ворота. Так еще и между ног вратарю. А за две минуты Погба выдал пас на ход Рашфорду, и нападающий четко реализовал выход на ворота соперника.

Довершил разгром молодой Джеймс, который вышел на замену. Здесь тоже стоит отметить пас Погба. А также то, что Джеймс первый раз не сумел нанести удар. А забить гол помог незначительный рикошет.

"Манчестер Юнайтед" начинает новый сезон с победы. "Челси" же терпит унизительное поражение.