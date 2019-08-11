"Манчестер Юнайтед" с неприличным счетом разгромил "Челси" в первом туре АПЛ: видео

732 Читати новину українською

В матче между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в воскресенье, 11 августа, был оформлен разгром. Сразу четыре гола влетело в ворота "Челси".

Манчестер Юнайтед – Челси 4:0
Голы: Рашфорд, 18, 67 (пен.), Марсиаль, 65, Джеймс, 81

Первый матч для обеих команд выдался в обновленных составах. А для "Челси" – еще и под руководством нового тренера. Легендарный Фрэнк Лэмпард вернулся, но уже в статусе наставника клуба. И был разгромлен в этой игре.

В первом тайме на "Олд Траффорд" был забит всего один гол. Рашфорд отличился с пенальти. При этом нападающий пробил достаточно мощно и высоко, поэтому Кепа не имел шансов добраться до мяча.

Это стоит увидеть: "Манчестер Сити" Зинченко на выезде разгромил "Вест Хэм" Ярмоленко

Разгром был оформлен во втором тайме. При этом "Челси" два гола пропустил с разницей в три минуты. Сначала Марсиаль удачно сыграл в штрафной, опередив соперника и отправив мяч в ворота. Так еще и между ног вратарю. А за две минуты Погба выдал пас на ход Рашфорду, и нападающий четко реализовал выход на ворота соперника.

Довершил разгром молодой Джеймс, который вышел на замену. Здесь тоже стоит отметить пас Погба. А также то, что Джеймс первый раз не сумел нанести удар. А забить гол помог незначительный рикошет.

"Манчестер Юнайтед" начинает новый сезон с победы. "Челси" же терпит унизительное поражение.

 

blog_ava
В соблазнительных мокром купальнике: Ольга Куриленко засветила ягодицы и интимные части тела
11 августа
320
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси Манчестер Юнайтед
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Манчестер Юнайтед" с неприличным счетом разгромил "Челси" в первом туре АПЛ: видео
11 августа 20:44 "Манчестер Юнайтед" с неприличным счетом разгромил "Челси" в первом туре АПЛ: видео
732
Трансферы команд УПЛ: онлайн
8 августа 16:04 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4019
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
9 августа 17:08 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4383
Карпаты – Мариуполь: онлайн-трансляция матча
11 августа 20:32 Карпаты – Мариуполь: онлайн-трансляция матча
477
"Заря" на выезде победила "Колос": дебютный гол Русина, невероятный удар Леднева (видео)
11 августа 18:59 "Заря" на выезде победила "Колос": дебютный гол Русина, невероятный удар Леднева (видео)
242
Новости
Больше новостей
Залиште відгук