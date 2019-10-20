Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

20 Читати новину українською
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч 20 октября 2019
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии / mirror.co.uk

В воскресенье, 20 октября, в центральном матче 9 тура чемпионата Англии сойдутся непримиримые враги "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Посмотреть матч в Украине можно онлайн и по телевидению.

Разрешение на показ матчей английской премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн.

Читайте также: Легендарного тренера МЮ Фергюсона обвинили в сдаче матча "Ювентусу" за золотые часы Rolex

Посмотреть матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" можно будет и на сайте Спорт24. Онлайн-трансляция будет доступна за 15 минут до начала матча.

Также матчи будут транслироваться на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 20 октября. Начало игры в 18:30.

Обзор матча – читайте на сайте Спорт24.

blog_ava
Почему не будет нового майдана: версия политолога
сегодня
612
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Юнайтед ФК Ливерпуль
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Бавария" нелепо упустила победу, "Лейпциг" снова не победил: результаты 8 тура Бундеслиги
19 октября 19:06 "Бавария" нелепо упустила победу, "Лейпциг" снова не победил: результаты 8 тура Бундеслиги
Ігор Саджениця 85
"Барселона" разбила "Эйбар", "Валенсия" остановила "Атлетико": результаты 9 тура Ла Лиги
19 октября 16:00 "Барселона" разбила "Эйбар", "Валенсия" остановила "Атлетико": результаты 9 тура Ла Лиги
Ігор Саджениця 67
Гвоздик – Бетербиев: видео боя
19 октября 07:42 Гвоздик – Бетербиев: видео боя
Юрій Семенюк 1601
Благодаря спорту я не сломался после травмы, несовместимой с жизнью, – пауэрлифтер Павел Козак
18 октября 17:30 Благодаря спорту я не сломался после травмы, несовместимой с жизнью, – пауэрлифтер Павел Козак
Станіслав Безушко 88
А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой, – Рустам Худжамов
18 октября 11:26 А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой, – Рустам Худжамов
Ігор Саджениця 506
Новости
Больше новостей
Залиште відгук