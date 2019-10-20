Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии
В воскресенье, 20 октября, в центральном матче 9 тура чемпионата Англии сойдутся непримиримые враги "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Посмотреть матч в Украине можно онлайн и по телевидению.
Разрешение на показ матчей английской премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн.
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Посмотреть матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" можно будет и на сайте Спорт24. Онлайн-трансляция будет доступна за 15 минут до начала матча.
Также матчи будут транслироваться на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.
Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 20 октября. Начало игры в 18:30.
Обзор матча – читайте на сайте Спорт24.