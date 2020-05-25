Мне уже скинули видео: президент "Ингульца" намекнул, что в Первой лиге устроили заговор

Александр Поворознюк, президент "Ингульца", прокомментировал голосование отдельных клубов Первой лиги о непродлении соревнований по регламенту из-за пандемии COVID-19 и карантина.

Поворознюк намекнул, что "Рух", "Волынь" и "Проходи" сговорились, чтобы не доигрывать сезон в Первой лиге, так как они занимают три первых места в турнирной таблице, что гарантирует попадание в УПЛ. Об этом он рассказал на клубном Youtube-канале.

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"Знаю, кто как голосовал. Из этого всего интересна позиция "Руха", который голосовал бы за доигрывание, а за кулисами всем президентам звонили и рассказывали, что не надо так делать. Вот "Волынь". Валентин (Валентин Кошельник – спортивный директор "Волыни", – ред.), ты приезжал ко мне и сказал: "Давай объединимся против "Руха", что нам "Рух"? А я тебе что сказал:" Ингулец играет честно! ". И мы только в спортивной борьбе будем доказывать свое место в УПЛ", – отметил президент "Ингульца".

Мне уже видео сбрасывают из ресторана, где после Совета лиг ПФЛ сидят "Минай", "Рух" и "Волынь", "доливают" то, что они уже вышли [в УПЛ]. Так получается, что с исполкомом УАФ они все решили и будут играть в УПЛ? "Доливают" же все вместе, если надо видео скину, покажу.

Что известно о доигрывании сезона в Первой лиге?

На прошлой неделе на Совете лиг ПФЛ не сумели прийти к решению о доигрывании Первой лиги в полном виде по регламенту.

Шесть клубов Первой лиги проголосовали за доигрывание чемпионата по регламенту в полном виде, восемь клубов проголосовали против, один клуб воздержался.

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Клубы не смогли решить на Совете лиг, в каком виде необходимо завершить чемпионат Первой лиги. ПФЛ направит опросники в клубы Первой лиги и ожидает получить в ответ их позицию. Чемпионат Первой лиги может быть доиграно как мини-турнир за повышение в классе в УПЛ и за право остаться в лиге. Также рассматриваются варианты оставить текущее турнирное положение команд или аннулировать результаты сезона.

После 19 туров Первой лиги "Ингулец" занимает 4 место. В случае, если чемпионат не будет восстановлен, клуб с Петрово не попадет в УПЛ. "Рух" занимает первое место в Первой лиге.