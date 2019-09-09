Мне много раз предлагали бороться за другие страны, выступаю только за Украину, – Харлан

Шестикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан рассказала, что получала предложения выступать за другие страны. Однако Харлан отказалась и соревнуется только под флагом Украины.

Ольга, комментируя свое отношение к спортсменам, которые переходят выступать за команды чужих стран, заявила, что не осуждает их.

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Не могу осуждать кого бы то ни было за решение выступать за другую страну. У каждого могут быть свои причины и не нужно ставить на первое место только финансовую составляющую. Могу с уверенностью говорить только о себе – я выступаю только за Украину.

Да, мне неоднократно в течение моей карьеры поступали предложения выступать за другие страны, но для себя я решение приняла и менять его не собираюсь,

– сказала Харлан.

В июле Харлан выиграла свое шестое золото чемпионата мира. Украинка стала первой саблисткой в ​​истории, в активе которой теперь 4 индивидуальных золота чемпионатов мира.