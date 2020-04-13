Мне не будет жаль Ломаченко: чемпион мира заявил о готовности победить украинца

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес с нетерпением ожидает поединка против украинца Василия Ломаченко. Американец в очередной подогрел интерес к бою, сделав громкое заявление.

Лопес заявил, что его недооценивают, считая Ломаченко фаворитом. Американца возмущают заявления о том, что у него нет боксерского IQ.

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"Если быть откровенным, он ничего не поймет до того дня, пока мы не сойдемся на ринге. Многие недооценивают меня, поскольку я молодой. Они думают, что у меня нет боксерского IQ, но Ломаченко почувствует его, когда придет время", – сказал Теофимо в комментарии cbssports.com.

Лопес сказал, что его мотивируют заявления Ломаченко. В частности, американец вспомнил слова Василия о том, что у Лопеса его титул.

"Это мотивирует меня и помогает двигаться вперед. Мне не будет жаль Василия, когда я надеру ему задницу. Ломаченко знает, что я иду. Он может это почувствовать. Возможно, Василий тренируется так же, как и я", – отметил Теофимо.

Американец утверждает, что будет готов к бою с Ломаченко и выйдет на ринг ради победы.

"Возможно, Ломаченко и попытается использовать свои фишки, но я буду делать свою работу. Пусть победит сильнейший. И я выйду на ринг ради победы", – сказал Теофимо.

Лопес добавил, что на первой пресс-конференции посмотрит в глаза Ломаченко. "Он все поймет", – резюмировал боксер.

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Бой Ломаченко – Лопес должен был состояться 30 мая. Из-за пандемии COVID-19 бой не состоится вовремя. Пока новую дату поединка не называют.

Теофимо Лопес провел 15 поединков на профессиональном ринге и все выиграл. Только два боя продолжались дольше, чем шесть раундов.

Лопес выиграл титул IBF в декабре 2019 года, нокаутировав Ричарда Комми.

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