Мне не хватает украинской водки, – экс-капитан "Шахтёра" Срна

37-летний хорватский футболист "Кальяри" Дарио Срна рассказал о том, чего ему не хватает в Италии.

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна заявил, что скучает по некоторым украинским продуктам.

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Чего украинского мне не хватает в Италии? Украинского сала и борща. И водки немного. Хорошей водки.

"Но я не могу пить много водки. Больше всего я люблю красное вино", – рассказал Срна в эфире Youtube-программы "Легионер".

С 2003 по 2018 годы Срна защищал цвета донецкого "Шахтёра". В текущем сезоне Срна провел за "Кальяри" 26 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Полная версия интервью на канале "Вацко Live":

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