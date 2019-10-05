Мне нужно было уйти летом, – Хацкевич жалеет, что не покинул "Динамо" ранее

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / Фото из открытых источников

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич жалеет, что не покинул киевскую команду раньше – у белорусского специалиста были заманчивые предложения от других клубов.

Александр Хацкевич в интервью Youtube-каналу "Вацко Live" рассказал, что думал об уходе из команды летом после завершения контракта.

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На тот момент у белорусского тренера было два предложения, но в итоге он остался в "Динамо", а через полтора месяца был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

Когда у меня закончился двухлетний контракт, Игорь Михайлович меня позвал. У нас состоялся серьезный и откровенный разговор. Мы в этот день ничего не подписывали, в конце концов, не было моего решения. Он ждал, готов я или нет.

У меня было два замечательных предложения летом, но я остался в Динамо. У меня хорошие отношения с футболистами. Они знают, что я требователен. Но мне нужно было уйти раньше. Это моя ошибка и я ее признаю,
– вспомнил Хацкевич.

К слову, после Хацкевича новым руководителем киевского клуба стал Алексей Михайличенко, который в свое время уже возглавлял столичную команду.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Александр Хацкевич Футбол
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