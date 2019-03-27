Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев

Продолжение разговора с участником Олимпиады 2020 в Токио в пулевой стрельбе. Во второй части интервью Павел рассказал о смене гражданства, девушке, первой Олимпиаде, завоевании олимпийских лицензий и соревнованиях среди военных.

Первая часть интервью о том, почему занимается пулевой стрельбой, постоянные травмы, наряды, как восстанавливается и где тренируется – по ссылке.

– Для чего Вы занимаетесь пулевой стрельбой, если она не приносит дохода?

– Машину уже имею. Мы собирали на нее с 2011 года, в течение 4-5 лет. Кажется, что это короткий срок, каждому бы так. Но на самом деле у меня родители забрали карточку, все откладывали, все призовые. Я к этим деньгам не имел никакого доступа. Если надо было, то "Мама, купи", "папа, дай деньги". Когда дошло, что мне 18 лет и имею права, то купили машину.

Я в сборной говорю, что вы меня ничем не пугайте, ибо нет смысла. Продавец трусов на рынке зарабатывает больше. Я сейчас могу пойти и иметь больше. Не надо мне рассказывать, что у меня свободный график, потренировался и ничего не делаешь. Это зависит от отношения к работе.

Нам платят суточные на соревнованиях. Если это международные выезды, то 20-25 евро в день. Бывает и по 14 евро. Если в Украине – то 250-300 гривен. У меня знакомые приехали из другого города, им оплачивают гостиницу "Львов". Там постоянные клопы, завтраки есть, но плохие. А потом на 300 гривен надо пообедать и поужинать. Этого мало. Потому что если ты занимаешься, то надо и 4-5 раз поесть. Нам платят сумму, и ты сам питаешься. Когда-то, правда, было намного хуже. Брали "Мивину", палку колбасы, два хлеба, пачку кетчупа, и сидишь и ешь. Пытались хоть немного сэкономить суточные, потому что зарплаты были малы и надо еще дома за что-то жить. А еще хочется отложить.

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– Важно с какого края стрелять?

– Мне не важно. На меня это никак не влияет. Может влиять только на людей, которые на этом зацикливаются.

– Когда родители тренеры, то тренировки продолжаются и дома?

– Если вопрос на счет выездов, соревнований, поездок, то разговоры продолжаются дома. Относительно тренировочного процесса, то дома не говорим. Максимум определить время, на которое едем, и что будем делать. Целый день говоришь в тире про пулевую стрельбу, пистолет, поэтому надо отвлекаться и дома не говорить.

– Как работаете с тренером сборной Александром Каминским?

– Когда он был тренером нашей группы, то чувствовалось, что есть напор, постоянный контроль. Он мог сказать, стоять два часа на месте и стрелять, и ничего не волнует. Если кто-то сядет, то начинались "воспитательные" беседы. А когда стал главным в сборной, то просто приходит и делает указания, что делать. На соревнованиях или тренировках он может меня остановить, когда я начинаю нервничать, поговорить.

– Есть допинг в пулевой стрельбе?

– Нас постоянно проверяют на чемпионатах Европы и мира, этапах Кубка мира. Есть много препаратов, которые запрещено принимать. Это и успокаивающие, и спреи для носа.

– Как быть спортсменом-флегматиком?

– В начале мне не нравилась стрельба, поэтому так относился. Теперь, когда выиграю, то минуту или две могу порадоваться и получить удовольствие.

– Если Вы флегматик, то откуда эмоции, нервы?

– Когда ты стреляешь, то можешь почувствовать, что с пистолетом что-то не так. Плохой выстрел заводит.

– Предлагали ли Вам сменить гражданство?

– Не предлагали, но в последнее время я интересуюсь этим вопросом. Ходил, расспрашивал. Я думал, что никому не нужен. Когда начал ходить и спрашивать тренеров, что хочу переехать, что надо сделать, то они были шокированы. Сразу начали думать о том, чтобы забрать. Думал, что никто не подходит и не спрашивает, потому что я никому не нужен. Но когда они услышали мои проблемы... думали, что я тут жирую.

– О какой стране идет речь?

– Есть варианты, но конкретного предложения не было.

– Если будет конкретное предложение, то Вы готовы выступать за другую страну?

– За хорошие условия. Не так, что я приезжаю, а мне негде жить. На тебе зарплату и крутись как хочешь. У нас есть спортсмены, которые выехали. В пулевой стрельбе один в Катар уехал, просто заработать денег. Теперь вернулся и снова выступает за Украину.

Мне угрожали, что если я сменю страну, то мне дадут три года дисквалификации. Да хоть пять. Я там за два года отобью все, что здесь мог заработать за три. Я не пропаду, найду чем заняться.

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– Вы максималист?

– Это сильно отвлекает, потому что ты постоянно думаешь о наградах, а не стрельбе. Если я что-то начинаю делать, то должен довести до идеала, или почти так.

– У вас есть опыт стрельбы в смешанной паре…

– Было прикольно. Бывало, переживал, что моя плохая стрельба повлияет на партнершу. Теперь не переживаю. Главное показать средний и выше результат.

– Ваша девушка тоже стреляет. Как и где познакомились?

– На соревнованиях. Но это было так: "привет", "па-па". Затем во время чемпионата Украины на СКА перекинулись пару словами. 12 марта было два года, как мы встречаемся. До этого я полтора года ни с кем не встречался. После предыдущих отношений говорил, что ну его…

Я ей понравился сильно. Она рассказывала, что подруги ей говорили, будто мы не смотримся вместе и не подходим. И она начала доказывать, что это не так. Когда все начиналось, ей было 16 лет. Она начала писать. Я не знал, что делать. К тому же она из Днепра, а это Бог знает где от Львова.

В начале я просто ей отписывал. Спросил друга о ней. Он сказал, что надо встречаться, что хорошая девушка. Теперь, если ссоримся, то я другу говорю, что это он во всем виноват. Она теперь переехала во Львов, и мы снимаем квартиру.

– Есть ли у Вас суеверия?

– Это типа надо где почесать чтобы все хорошо было? Нет! Был один спортсмен раньше, от всех убегал и перед соревнованиями сидел сам, что-то типа настраивался, а потом проигрывал. Я могу послушать музыку, потому что мне скучно разминаться.

– Расскажите веселую историю про тренировки или соревнования о себе?

– Это было в Сербии. Я стал третьим и выходил на пьедестал первым. Все обнимают, фотографируют, стоит команда. Решил выскочить, а не нормально подняться. Оказалось, что пьедестал на колесах, я полетел, упал на правую кисть. Но мне потом сказали, что я не один такой был. Какая-то девушка заскочила и еще три метра проехалась.

– Вас дважды признали спортсменом года на Львовщине в 2018 году. Это только грамота и статуэтка или денежное вознаграждение?

– От НОКа я получил две или три тысячи гривен. А от области ничего, только статуэтка. Такие признания приятны, но…

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– Вы раньше имели длиннее волосы. Почему подстригли?

– Я военный, меня заставили. Очень не люблю стричься. Но когда начали говорить, что надо, то пошел к сестре, говорю: включай машинку и стриги под тройку.

– Вы завоевали первую для Украины лицензию на Олимпийские игры 2020. Как отнеслись к этому?

– Обидно. Я должен был в призы заходить и провалился. Это вторая для меня лицензия, и обе завоевываются все равно, как-то через задний ход. Когда в 2014 году начали разыгрывать лицензии, то я ездил на соревнования, старался. Это старание меня только ниже опускало. Приехал на Европейские игры, даже забыл про лицензию и что здесь тоже можно ее взять. Попал в финал с третьим результатом и подумал, что можно взять награду. И после этой мысли начал проваливаться. Занял пятое место. Вышел разочарованный, а меня все поздравляют с лицензией. Здесь я знал, что первые четыре ее получат, но не зацикливался на этом.

– После Олимпиады 2016 было разочарование?

– Я должен был быть в финале. До сих пор не верю, что из-за пистолета не прошел в финал. Отработал быстрее чем надо, но аккумулятор не дал перезарядки. Кстати, фирма, которая сделала этот пистолет, пришла посмотреть, что случилось. Пистолет был сделан для другого упражнения, а тут этот "инвалид" не знает для чего он, и еще и в финал может попасть. Все были разочарованы, у тренера слезы накотилось, а у меня все пропало, никаких ощущений не было.

– Какую цель ставите для себя в Токио 2020?



Знаю, что там айфоны будут давать спортсменам. Это главное. Призовые неплохие, но вся проблема в них. Спортсмен, который приехал туда, но раньше ничего не имел от побед, а здесь может выиграть более 100 тысяч долларов от государства. Эта мысль постоянно в голове и мешает готовиться и хорошо стрелять.

– Учитывая, что уже имеете лицензию, можете отказываться от стартов?

– Сейчас в Индию не поехал. В 2017 году я там был, но мне не очень понравилось. Есть хороший тир, и отель, и все. Нас возили на их маршрутках, по дороге ходят люди, машины ездят непонятно (есть одно правило "посигналь, если кто-то не прав"), коровы пасутся в отходах.

– Индия больше всего поразила из стран, посетивших?

– Лучшая страна – это Швейцария. Худшая – Индия или Бразилия. На предолимпийской неделе мы жили в отеле у набережной. Вроде все классно, но большая преступность. Среди белого дня воруют телефоны и срывают цепочки. У наших спортсменов украли вещи на пляже (футболки и шорты).

– Какая мечта или цель?

– Хочется с каждого соревнования привозить награды.

– Что или кто мотивирует?

– Никто и ничего. Сейчас все через одно место: тира нет, в сборной не все понятно, проблемы с выездами на военные соревнования.

– Какие проблемы с соревнованиями для военных?

– Не понимаю, как эти люди связаны со спортом. Приехал на соревнования в Швейцарию. Я болен. Зашли в часть в 3 или 4 ночи. Все типа тренеры идут спать, а со мной отправляют швейцарца к врачу. Хорошо, что Швейцария классная страна, и у них люди многоязычные. В 4 утра в медпункте меня осмотрели. Сильно болело горло. Полностью проверили, взяли мазок и через 15 минут сказали, что в меня, и дали лекарства. Через 3 дня был здоров.

На следующий день надо было ехать на проверку оружия и пристрелку. Туда ездили автобусы. Я сам с температурой 39 нашел автобус, сам доехал на проверку, а там только один тренер ходит, и то не пистолетный. Пришел на проверку, а пистолет не подходит. Тренер, который должен был со мной быть, отсутствует. Начал его искать. Как-то все решил.

Нашел как доехать до другого тира, а там уже идет моя пристрелка. Куда становиться не знаю, тренера нет, наших спортсменов тоже. Сел на солнышко и смотрел, как стреляют другие. Потом подошел Александр Петров (чемпион по пулевой стрельбе на Олимпийских играх в Пекине 2008 года – прим. авт.) и помог со всем. "Морды" появились, только когда я закончил пристрелку. Для чего уже было приходить? После этих соревнований сказал, что больше не буду ездить.

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– Самая ценная медаль?

– На Юношеских Олимпийских играх. Все было очень классно организовано, я успел на открытии, и на закрытии был. Еще и победил. Тогда у меня была самая сильная форма.

– Для Вас важно устанавливать новые рекорды?

– Я над этим не задумываюсь. Знаю, что где-то там стоит моя мишень, и надо попасть в десятку.

12 странных вопросов до Павла Коростылева:

– Вам родители платили за тренировки?

– Конечно. Сначала за одну тренировку 1 гривну. Позже по 2 гривны. А когда цены повысились, то по 5 гривен, но это было не долго. Начали платить 50 и 100 гривен уже не за тренировки, а за победы и медали на чемпионатах Украины.

– На что готовы променять олимпийское золото?

– На что угодно. Мне оно не принципиально.

– Имели ли звездную болезнь?

– Была, но не долго. Когда нам выдали специальные кейсы под оружие, пришел в кабинет к отцу. Он в это время делал кому-то пистолет, сидело трое знакомых. Я прошел, сказал, что мне нужно вырезать под пистолет. Вышел и подумал, Вот это я "дебил". После этого сперва думай, что делаешь. На этом она и закончилась.

– Стреляли из боевого оружия?

– Нет. Но у нас есть револьвер ТОЗ-49, там так "шпарит".

– Насколько старше Вас был пистолет, из которого стреляли?

– О, это интересно! Я стрелял из пистолета 74 или 76 года изготовления.

– Проходили курс молодого бойца перед подписанием контракта с ВСУ?

– Да. Сам сказал, что если вы хотите, чтобы я проходил курс, то должно быть по нормальному. Было прикольно, хоть и тяжело. Но сначала была неделя. Потом у меня были соревнования, а потом еще неделя.

– Часто задерживаете преступников?

– Только раз.

– Английский язык уже выучили?

– Я его никогда так направлено не учил. Но постоянно на соревнованиях в среде, где английский, поэтому на разговорном уровне знаю.

– Часто нарушаете правила дорожного движения?

– Грубых нарушений нет. А немножко превышение скорости есть.

– Кто лучше стреляет сестра или девушка?

– Не знаю. Трудно сравнивать винтовку и пистолет.

– Для чего завели страницу в соцсетях?

– В ФБ завел, надо было в игре на телефоне получить бонус. А потом подписал, что я Павел Коростылев, поставил фото и уже "пошло, поехало".

– Самый непонятный (или банальный) вопрос от журналистов?

– Спрашивают, сколько лет занимаюсь стрельбой, оно не то что раздражает, но такое надо знать. Когда что-то выиграл и были два дня, приезжали журналисты, то спрашивали одно и то же, как перебарываю страх и так далее.