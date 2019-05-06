Много людей заставили меня почувствовать, что я им нужен, – Икера Касильяса выписали из больницы

Вратаря "Порту" Икера Касильяса выписали из больницы. Туда он попал с инфарктом миокарда.

Напомним, 1 мая Икера Касильяса госпитализировали с тренировки команды. У него случился сердечный приступ. Ему пришлось сделать катетеризацию (процесс введения катетера).

К слову: Касильяс опубликовал фотографию из больничной палаты после перенесенного инфаркта

В понедельник, 6 мая, футболиста выписали из больницы.

"Очень благодарен всем, потому что мне очень повезло. Много людей заставили меня почувствовать, что я им нужен. В такие моменты это приносит улыбку, я очень рад, что так много людей пришли в больницу. Я хочу сказать спасибо клинике и доктору Жоау Карлушу Нельсону, который ставил мне катетер. Хочу поблагодарить всех за тысячи пожеланий в соцсетях и из разных сфер футбола. Придется подождать пару недель или пару месяцев, но мне все равно. Я не знаю, что случится в будущем, но самое важное, что я сейчас могу стоять здесь и спокойно говорить. Спасибо за ожидание, скоро увидимся", – передает слова Касильяса издание Marca.

Стоит добавить, что поддержали Касильяса главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и вратарь, права на которого принадлежат "Реалу", Андрей Лунин.

Пока неизвестно, в каком состоянии после госпитализации находится Икер Касильяс. Но вратарь точно не сыграет в этом сезоне. И маловероятно, что голкипер продолжит карьеру после перенесенного сердечного приступа.