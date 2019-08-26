Много пришлось пережить: Билодид прокомментировала победу на чемпионате мира

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Дария Билодид
Дария Билодид / Фото из открытых источников

18-летняя украинская дзюдоистка Дария Билодид поделилась впечатлениями от своей победы на чемпионате мира в Токио.

Билодид заявила, что золото нынешнего мирового первенства далось ей гораздо труднее, чем победа на чемпионате мира в прошлом году.

Как это было: 18-летняя Дарья Билодид выиграла чемпионат мира по дзюдо, защитив свой титул

Сегодня мне удалось завоевать вторую золотую медаль чемпионата мира. Этот год был очень тяжелым для меня, много пришлось пережить, но я рада, что смогла хорошо подготовиться к этому чемпионату и защитить свой титул.

Хочу поблагодарить в первую очередь моих любимых родителей, которые всегда со мной и в радости, и в горе. Это моя самая главная поддержка и мотивация. Спасибо всем близким людям, которые искренне за меня радуются и переживают,
– написала Билодид в Facebook.

Стоит добавить, что Дария Билодид стала первой двукратной чемпионкой планеты в истории украинского дзюдо.

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Теги: Новости Спорта Дзюдо Дария Билодид Спорт
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