Немецкий клуб "Кайзерслаутерн" на грани банкротства. Все попытки руководства договориться с кредиторами не увенчались успехом.

Уже на этой неделе руководство клуба может подать заявку о признании клуба банкротом, сообщает Kicker. Причиной такого решения стали долги клуба в размере более 20 миллионов евро.

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Ликвидация чемпиона

Переговоры с тремя кредиторами об отсрочке платежей примерно на один год успехом не увенчались. Впрочем, дело о банкротстве клуба может быть прекращено в любой момент, если руководству удастся все же договориться с кредиторами или они найдут нового владельца.

В турнирной таблице "красные дьяволы" не потеряют 9 очков, так как данное правило отменили из-за пандемии коронавируса. Сейчас команда занимает 12 место, за шесть туров до финиша сезона оторвавшись от зоны вылета на семь очков.

Пока же "Кайзерслаутерн" будет продолжать свои выступления, а футболисты и тренеры будут получать зарплату.