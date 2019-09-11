Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, сама может попасть в тюрьму

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Наджила Триндади
Наджила Триндади

Модель Наджила Триндади, которая обвинила бразильского футболиста Неймара в изнасиловании, может сесть в тюрьму. Но не сама, а еще и со своим бывшим партнером.

Напомним, модель обвиняла 27-летнего футболиста в изнасиловании, которое якобы было совершено 15-го мая в парижском отеле. Она заявила, что отказала Неймару в сексе, когда узнала, что бразилец не имеет презерватива. После этого юридическое бюро "Фернандес и Абреу" отказалось работать с девушкой после того, как пообщалась с ней. Сама же модель заявила, что планшет, где хранилось видео с доказательствами, похитили. А впоследствии стало известно, что девушка не уверена в изнасиловании. Она подтвердила, что "сексуальные отношения с Неймаром были по обоюдному согласию, но во время процесса он проявил жестокость и бил ее". По ее мнению, за это он должен нести гражданскую и уголовную ответственность, поскольку это физическое насилие.

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В конце июля дело было закрыто за отсутствием доказательств. При этом медицинская экспертиза не выявила факта изнасилования.

Теперь же, по данным AS, девушка подозревается в клевете, процессуальном мошенничестве и вымогательстве. Кроме того, бывшего мужа девушки Эстивенса Алвеса подозревают в распространении эротического контента и публикации его в интернете.

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Теги: Футбол Спорт Изнасилование Неймар
Источник: AS
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