Модрич получил приз Golden Foot-2019

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Модрич получил приз Golden Foot-2019

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии 34-летний Лука Модрич стал обладателем награды Golden Foot. Церемония награждения прошла в Монте-Карло 12 ноября.

Этот приз вручается игроку 29 лет и старше за достижения в футболе.

На награду также претендовали Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Тиаго Силва (ПСЖ), Серхио Рамос ("Реал"), Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус") и Жерар Пике ("Барселона").

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За свою карьеру Модрич четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также в 2018 году дошел до финала Чемпионата мира в составе сборной Хорватии.

Награда Golden Foot вручается с 2003 года. Ранее лауреатами премии становились Роберто Баджо, Роберто Карлос, Алессандро Дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон, Роналдо, Франческо Тотти, Самуэль Это'о, Андрес Иньеста, Дидье Дрогба, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович, Райан Гиггз, Роналдиньо и Икер Касильяс. В прошлом году награду получил нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани.

Данный приз можно выиграть лишь один раз в жизни.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Реал
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