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Мое лицо говорит обо всем: звезда "Ювентуса" Дибала показал себя после коронавируса – фото

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Пауло Дибала
Пауло Дибала / Getty Images

Нападающий "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала сдал очередной тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Футболист, который окончательно победил коронавирус, выложил позитивное фото и рассказал о своих эмоциях в Instagram, пишет 24 канал.

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"Мое лицо говорит обо всем. Я наконец излечился от СOVID-19", – написал он.

В конце апреля у Дибалы в четвертый раз обнаружили коронавирус. Первый тест на коронавирус Дибала сдал еще 21 марта. Вместе с ним болезнь была обнаружена также у его девушки Орианы.

Первыми в "Ювентусе" СOVID-19 подхватили защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди, однако они уже излечились от вируса.

  • "Ювентус" уже начал подготовку к возможному возобновлению сезона.
  • Итальянская Серия А была остановлена после 26 тура из-за мировой пандемии коронавируса. На момент прекращения туринцы лидировали в турнирной таблице.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Здоровье Ювентус Спорт Футбол
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