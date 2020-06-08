Мог получить российский паспорт: Зинченко отреагировал на слухи о смене гражданства
Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко опроверг информацию о том, что он собирался получить российский паспорт.
Ранее агент Олег Емелин сообщил, что в свое время Зинченко и его родители пытались получить футболисту паспорт РФ. Однако, по его словам, в конечном итоге этот процесс затянулся, а вскоре Зинченко получил вызов в сборную Украины, пишет 24 канал.
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В ответ на это заявление Емелина Зинченко написал в Instagram: "Бред".
Карьера Александра Зинченко
- После расторжения контракта с донецким "Шахтером" Александр Зинченко некоторое время находился без клуба, а в 2015-м перебрался в "Уфу". Сыграл 31 матч и забил два гола.
- В том же году молодой полузащитник дебютировал за сборную Украины, а летом 2016-го подписал контракт с "Манчестер Сити".
- Этим же летом перешел на правах аренды в ПСВ, где сыграл в 12 матчах и отдал 3 голевые передачи.
- В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 18 матчей и забил 1 мяч. Команда из Манчестера занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе которых 57 набранных пунктов.