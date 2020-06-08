Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко опроверг информацию о том, что он собирался получить российский паспорт.

Ранее агент Олег Емелин сообщил, что в свое время Зинченко и его родители пытались получить футболисту паспорт РФ. Однако, по его словам, в конечном итоге этот процесс затянулся, а вскоре Зинченко получил вызов в сборную Украины, пишет 24 канал.

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В ответ на это заявление Емелина Зинченко написал в Instagram: "Бред".

Карьера Александра Зинченко