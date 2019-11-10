Могу сказать про Ракицкого только хорошее – футболист сборной Украины

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Эдуард Соболь
Эдуард Соболь / Фото из открытых источников

24-летний защитник "Брюгге" и сборной Украины по футболу Эдуард Соболь прокомментировал решение 30-летнего защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого попрощаться со сборной Украины.

Спорт 24 писал, что 6 ноября Ярослав Ракицкий заявил, что покидает сборную Украины. Игрок российского "Зенита" больше не планирует выступать за главную команду.

В нашем материале: Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины

Я не знаю, что произошло между Ракицким и Шевченко. Но состав команды определяет главный тренер, и только он. Что же касается слов Ракицкого... Я читал его пост. Каждый имеет право на свою позицию. Я играл с Яриком и в "Шахтере", и в сборной. Могу сказать о нем только хорошее. Очень сильный футболист, который из года в год доказывает свой уровень. И он действительно выкладывался в матчах и на тренировках на 200 процентов, как он сам сказал. Это не преувеличение,
– сказал Соболь в интервью "Советский спорт".

Напомним, Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 до 2018 года. За это время он сыграл 71 матч, в котором забил семь голов. После перехода защитника в российский "Зенит" зимой 2019 года он больше не получал вызовы в главную команду.

Последнюю игру за сборную Украины Ярослав Ракицкий провел 16 октября 2018 года – дома против сборной Чехии. Украинцы тогда победили 1:0.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Ярослав Ракицький
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