Экс-наставник львовских "Карпат" Игорь Йовичевич не понял до конца, почему президент клуба уволил его с тренерского кресла "львов". Хорват считает, что его стиль работы с футболистами просто не понравился Петру Дыминскому.

Про це розповів хорватський фахівець у інтерв'ю каналу "Бомбардир".

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Зміни тренерів у львівській команді

Екснаставник "левів" не зміг відповісти про тренерські зміни у клубі. Із цим запитанням Йовічевіч попросив звернутись до Петра Димінського. Який до слова, нещодавно продав свою частку клубу футбольному агенту Олегу Смалійчуку.

Він мене іноді критикував, тому що я був в хороших відносинах з футболістами, а мав був бути суворішим, авторитетом, підвищувати голос і давати зрозуміти, хто тут керує,

– заявив наставник.

Йовічевіч гадає, що манера його тренерства просто не сподобалась президенту. Також екснаставник додав, що якщо футболіст не розуміє вимог тренера, у нього немає футбольного інтелекту та гарного бачення поля, то краще таких гравців у команді не тримати.