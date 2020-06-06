Мой стиль работы с футболистами не такой, какой хотел видеть Дыминский – экс-игрок "Реала"
Экс-наставник львовских "Карпат" Игорь Йовичевич не понял до конца, почему президент клуба уволил его с тренерского кресла "львов". Хорват считает, что его стиль работы с футболистами просто не понравился Петру Дыминскому.
Про це розповів хорватський фахівець у інтерв'ю каналу "Бомбардир".
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Зміни тренерів у львівській команді
Екснаставник "левів" не зміг відповісти про тренерські зміни у клубі. Із цим запитанням Йовічевіч попросив звернутись до Петра Димінського. Який до слова, нещодавно продав свою частку клубу футбольному агенту Олегу Смалійчуку.
Він мене іноді критикував, тому що я був в хороших відносинах з футболістами, а мав був бути суворішим, авторитетом, підвищувати голос і давати зрозуміти, хто тут керує,
– заявив наставник.
Йовічевіч гадає, що манера його тренерства просто не сподобалась президенту. Також екснаставник додав, що якщо футболіст не розуміє вимог тренера, у нього немає футбольного інтелекту та гарного бачення поля, то краще таких гравців у команді не тримати.
- Ігор Йовічевіч виступав у складі "зелено-білих" з 2002 по 2004 роки, а в сезоні 2014/15 тренував львівську команду.
- Під його керівництвом "зелено-білі" провели 46 поєдинків, в яких здобули 12 перемог, 12 разів зіграли внічию і у 22 матчах програли.
- У жовтні 2016 року очолив словенський клуб "Цельє", підписавши контракт на 2 роки, але вже у червні 2017-го покинув клуб. Цього ж року у липні Йовічевіч очолив другу команду загребського "Динамо".
- Через три роки очолив тренерський штаб загребського "Динамо".