24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Мой чемпион: Свитолина мило поздравила своего любимого с победой на турнире

72 Читати новину українською
Элина Свитолина / Instagram

Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина поздравила своего возлюбленного Гаэля Монфиса с победой на турнире в Монпелье.

В своем Instagram теннисистка опубликовала фотографию француза с подписью: "Мой чемпион".

Смотрите также: Свитолина сыграла в теннис на крыше очень высокого небоскреба в Таиланде: видео

У Свитолиной пока нет возможности лично поздравить Монфиса с успехом, но соцсети еще никто не отменял.

Таким образом, Монфис в 16-м сезоне подряд дошел до финала на турнире АТР. Подобным среди действующих теннисистов может похвастаться только 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер.

Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
сегодня
13070
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:37 Снега по колено: украинские клубы сыграли необычный матч на заснеженном поле – фото
Юрій Семенюк 96
сегодня 17:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 3070
сегодня 15:49 Mercedes показал ливрею новой машины Формулы-1 и объявил о большом контракте – фото
Юрій Семенюк 32
сегодня 13:46 "Динамо" U-21 разгромило "Валмиеру": дебютный гол Бенито, невероятный удар Опанасенко – видео
Юрій Семенюк 64
сегодня 10:59 "Барселона" вырвала победу над "Бетис" благодаря трем результативным пасам Месси – видео
Ігор Саджениця 97
Новости
Больше новостей
Залиште відгук