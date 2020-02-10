Мой чемпион: Свитолина мило поздравила своего любимого с победой на турнире
Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина поздравила своего возлюбленного Гаэля Монфиса с победой на турнире в Монпелье.
В своем Instagram теннисистка опубликовала фотографию француза с подписью: "Мой чемпион".
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У Свитолиной пока нет возможности лично поздравить Монфиса с успехом, но соцсети еще никто не отменял.
Таким образом, Монфис в 16-м сезоне подряд дошел до финала на турнире АТР. Подобным среди действующих теннисистов может похвастаться только 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер.
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