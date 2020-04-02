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Мой самый дорогой секс за деньги – тысяча долларов, – Алиев

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Александр Алиев / 1927.kiev.ua

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев рассказал, что занимался сексом за деньги. Самый дорогой секс, за который заплатил Алиев, тысяча долларов.

О сексе за деньги Алиев рассказал на своем ютуб-канале "Кент" во время разговора с футбольным агентом Александром Панковым и журналистом Романом Бебехом.

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Алиев заявил, что не скрывает, что занимался сексом за деньги и подтвердил, что изменял жене.

В плане цены было по-разному. Самый дорогой – тысячу долларов. Это было и в России, и в Украине. А в "Эгоисте" (стриптиз-клуб, – Спорт24.) – отпадает. Когда было плохое настроение, я туда мог заехать,
– рассказал экс-игрок сборной Украины.

Когда Бебех сказал, что "секс за деньги – это неправильно, Алиев не согласился. Бебех пояснил, что в то время у Алиева была жена.

"Ну была, ну и что? Что тут такого?", – ответил футболист.

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Также Алиев не согласился, что с ним все хотели быть из-за того, что он известен и богат.

"Почему это все хотят. Туда приезжали многие футболисты и хоккеисты, там можно было увидеть многих спортсменов. Там было интересно, туда приезжали не только на секс, но и посидеть, пообщаться. Это в Москве. Быстренько достал...", – рассказал Алиев.

Видео разговора Алиева

  • Кроме выступлений за "Динамо", Алиев известен игрой за "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".
  • Также на его счету 22 матча в составе сборной Украины по футболу.
  • После завершения профессиональной карьеры игрока, футболист выступал в ряде любительских команд ("Штурм" и "Хмельницкий").
  • В начале марта СМИ сообщили, что Алиев стал игроком мини-футбольного клуба из столицы – "Днепр".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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