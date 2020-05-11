Моя страна – Украина, вы меня отсюда не выгоните: Усик ответил на критику за религиозный фильм

Украинский боксер Александр Усик ответил на критику из-за участия в религиозном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Боксер призвал не разделять людей и заявил, что имеет право сниматься в любых фильмах.

Усик опубликовал обращение в своем инстаграме. Также во время прямого эфира боксер заявил, что фильм не российский.

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"Я долго шел, чтобы завоевывать титулы для своей страны. Да, я это делаю для себя. Но привожу их в страну и страну благодаря этому знают. Флаг поднимается. Очень долгое время все это происходит. Вы же разделяете страну на верующих и тех, что не верят. Вы говорите во что мне верить.

Я самостоятельная единица и, если я высказал свое мнение, это не значит, что оно неправильное. Есть еще другое мнение. И, чтобы понять какое правильное, нужно два мнения услышать. Вы оскорбляете меня, осуждаете за кино. В кино показано, как Бог изменил мою жизнь и участников, которые снимались в том фильме. Я могу сниматься в любых фильмах и где угодно. Мы же демократическое государство, мы строим демократию", – сказал Усик.

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Также боксер попросил не угрожать ему и заверил, что никуда не планирует уезжать из Украины.

Моя страна – Украина. Я здесь живу, я здесь родился, я здесь вырос. Если бы я хотел уехать, то я бы это давно сделал. Я не хочу никуда ехать и вы меня отсюда не выгоните, потому что это моя страна. Не разделяйте людей!,

– резюмировал 33-летний боксер.

Что известно об участии Усика в религиозном фильме

Усик и Василий Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

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Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – единый народ".

За это обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". В то же время в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

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