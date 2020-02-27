Моя главная цель – олимпийское золото, – Мария Стадник

Львовянка Мария Стадник, которая сегодня выступает под флагом Азербайджана, однако, большую часть своей карьеры тренируется в Украине. В комментарии Спорт24 она рассказала о своем рационе, мотивации и как удается совмещать спорт и семейную жизнь.

О спорте и переходе в сборную

– Как пришли в борьбу?

Я родом из маленького села, где было две секции: танцев и борьбы. Сначала я попробовала себя в танцевальной секции. Впоследствии ребята меня пригласили на тренировки по борьбе. Пришла, потренировалась, тренер похвалил. Вот так начала свою спортивную карьеру в этом виде спорта.

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– Расскажите о своем переходе в сборную Азербайджана?

За эту сборную я выступаю еще с 2007 года. На то время мои интересы и сборной Украины были разными – возник конфликт. В приоритете сборной была другая украинская борчиха, мне сказали подождать, а я этого никак не хотела. В этот период азербайджанская команда набирала девушек в свою сборную. Мне поступило предложение перейти выступать за их страну. Хорошо все взвесив – согласилась. Можно сказать, что всю свою взрослую карьеру, я выступала именно как азербайджанская спортсменка.



Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Стадник

– Если бы не было этой ситуации в сборной выступали бы за Украину?

Да, конечно.

– Что больше всего нравится в этом виде спорта?

Любой спорт – это дисциплина. У тебя есть цель к которой ты стремишься и большая мотивация.

– Вы на тренировках часто играете в футбол. Как Вам это помогает?

В женской борьбе, это такой подход вместо разминки. За много лет нет того желания делать одну и ту же разминку, упражнения, поэтому когда мы играем в футбол у нас появляется азарт, чтобы дальше тренироваться.

– Какое упражнение вы больше всего не любите выполнять, а какое наоборот – любимое и полезное?

Я не люблю штангу. Почти никогда ее не делаю, хотя для общего физического развития она нужна. Для меня всегда наиболее полезны и необходимы были: турник, канат, брусья, упражнения на пресс и бег.

– Вы соревнуетесь в категории до 50 кг. Как удается поддерживать такую замечательную форму? Какой Ваш рацион?

Мы много тренируемся, тратим немало сил, а организму требуется восстановление, поэтому я люблю покушать. Не могу сказать, что я всегда правильно питаюсь, но стараюсь есть полезную пищу. В период подготовки за три недели до соревнований стараюсь есть меньше, в моем рационе появляются преимущественно блюда, которые дают больше энергии (мясо, овощи). Но люблю пойти в МакДональдз.

О мотивации и достижениях

– Какая из медалей далась тяжелее всего?

В психологическом плане – это последний чемпионат мира.

– Продолжая разговор о психологии. Как готовитесь морально к поединкам?

В начале карьеры как у всех присутствовало волнение, но чем больше ты тренируешься, борешься, тем быстрее оно исчезает. Мое волнение всегда переходит в дополнительную силу. Меня оно заставляло быть более собранной.



Финальная схватка Олимпиады-2016

– Имеете ритуалы перед выходом на ковер?

В меньшем возрасте были. Ходила в одних и тех же носках, трико. Однажды, я надела свое «счастливое трико» и проиграла. После поединка была очень расстроена, не понимала почему оно не помогло победить. Теперь этого всего нет. Я понимаю, что не «счастливое трико» выходит на ковер, а – я. Мои руки и голова должны работать, это главное.

– В Вашей копилке много медалей. И все же, какими достижениями хотели бы еще ее пополнить?

Да, немало достижений. Все мои медали лежат в пасхальной корзине, стоило бы их развесить. Еще один раз завоевать звание чемпионки мира, чтобы было трижды. Моя главная цель – олимпийское золото (у Марии бронза Пекина-2008 и два серебра с Лондон-2012 и Рио-2016). Именно ею хочется завершить свою пасхальную корзинку.

– После каждой Олимпиады Вы говорили, что заканчиваете карьеру, но дальше продолжали. Откуда черпали новые силы и мотивацию?

Мотивация у меня остается одна. После каждой Олимпиады нет золотой медали. Я себе уже шутила, может, это все так специально, не удается получить эту золотую медаль, чтобы я еще не завершала карьеру.

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– Недавно в финале встретились с украинкой – Оксаной Ливач. Является ли для Вас принципиальными матчи именно с украинками?

Нет. Психологически нужно себя больше настраивать. Мы вместе тренируемся. Оксанка воспитанница моего мужа Андрея Стадника. Я выходила бороться против его родной сестры. Психологически, это напрягает. Мы представляем разные страны, это спорт, ты не можешь жаловаться. Когда стараешься немножко легче победить с меньшим счетом, мягче бросить – происходит наоборот.

– В конце таких поединков извиняетесь?

Нет, это спорт. Я же не на улице ее побила.

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О спортивной карьере в Азербайджане и будущих планах

– Были проблемы в Азербайджане с получением обещанных государством подарков за Ваши добытые олимпийские медали?

В Азербайджане у меня с этим проблем нет. Возможно, из-за того, что я каждый год показываю хороший результат. Конечно, сейчас немножко тяжелая финансовая ситуация в стране, но я никогда не чувствовала там в этом плане проблем. На самом деле, это играет важную роль для спортсмена. Я никогда не думала о деньгах, за что мне купить форму, витамины или еще что-то. Моя задача – тренироваться, а основные финансовые вопросы, это не мои проблемы.

– Это основной заработок спортсмена. Есть предложения по контрактам от спонсоров?

Раньше, это было как хобби, а теперь – любимая работа, которая приносит деньги и удовольствие. Спонсорских контрактов нет. Я – не суперизвестна. Возможно была бы чаще в Азербайджане, то предложения появлялись бы, а я бываю там крайне редко.

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– В сборной ничего не говорят, что так много времени живете в Украине?

У меня там свои привилегии. Во-первых, потому что у меня есть дети. Во-вторых, я взрослая сложившаяся спортсменка. В Украине у меня есть спарринг-партнеры и все, что нужно для тренировок и хороших результатов.

– Не думали переехать с семьей в Азербайджан?

Семье комфортнее во Львове. За детьми, когда нужно смотрит мама. Я во Львове спокойно себе тренируюсь. Переезд в другую страну для семьи был бы немножко сложным событием. На адаптацию нужно было бы минимум 2-3 года.



Все свободное время Стадник проводит с детьми

– Планируете остаться тренером в Азербайджане?

Сейчас я тренируюсь и хочу добиться всего как спортсмен. Такие предложения от Азербайджана присутствуют. Я буду над этим вопросом еще хорошо думать. Не хочу быть тренером национальной сборной, только хочу тренировать детей. Всю свою спортивную карьеру, я не так часто была дома, поэтому мои дети меня мало видят. Быть тренером сборной, это те же самые поездки. Я хочу заниматься развитием борьбы, но это будет на местном уровне, чтобы не уезжать надолго из дома. Мои дети уже подрастают и скоро, возможно, будут тоже бороться.

– Что могли бы посоветовать молодым спортсменам?

Понять для чего они этим занимаются. У нас много молодых спортсменов и иногда складывается впечатление, что они не хотят заниматься, а их просто заставляют. Они не должны тренироваться для тренера и родителей. В первую очередь, если ты уже начал заниматься определенным видом спорта, тратишь свое время и здоровье, тогда ты обязательно должен понять для чего ты это делаешь. Ты занимаешься для себя, а не для кого-то.

– Много спортсменок боятся рожать детей, потому что это может стать окончанием карьеры. Как вам удается совмещать семейную жизнь и успешную карьеру?

Мой муж – тренер. Дома обсуждаем спорт, это у нас семейное. Я не вижу ничего страшного в этом. Работая в любой сфере, женщины рожают и возвращаются работать. Спорт – это моя работа. Женщина может сочетать все.



Пояс чемпионки мира по борьбе

– Какой оптимальный возраст в карьере борцов?

У каждого индивидуально. Ты можешь в 20 лет быть с «горой» травм и нет смысла продолжать карьеру. А можешь и в 31 год чувствовать много сил и энергии. В принципе, оптимальный возраст – 32-33 года. В более тяжелой весовой категории, так называемые тяжи, у них более спокойный темп борьбы, поэтому возраст у них может быть старший. На Олимпиаде одна из борцов завоевала второе место, ей было 39 или 40 лет. В моей категории тоже есть польская спортсменка, которой 37 лет. Иногда, более старые опытные борчихи более энергичны, чем молодые.

О популярности и повседневной жизни

– 3 человека, которые изменили Вас в жизни?

Один из моих тренеров – Орест Кобельский, довольно долгое время меня тренировал. Мой муж, который многое изменил в моей голове и дети.



Муж и тренер Марии – Андрей Стадник

– Собираете ли Вы деньги на какую-то покупку в жизни?

Не собираю. Материальное – для меня не стимул, чтобы на это откладывать деньги.

– Ваша слабость в покупках?

Как у всех девушек – пришла за юбкой, купила шапку и перчатки. Я не большой посетитель шопинга, но если плохое настроение, тогда могу пойти пройтись по магазинам. Также я люблю вышивать. Правда, это только на сборах, когда отдых между тренировками, дома же на это вообще нет времени. Это мой антидепрессант.

– Узнают ли Вас на улице? Ходите в черных очках?

В очках не хожу. В Украине – не узнают, а в Азербайджане – да. В их стране популярна борьба, а я одна из наиболее известных представительниц борцов в Азербайджане. Правда, без прически, которую я заплетаю когда выхожу бороться – не узнают. Однажды покупала цветы в магазине на день рождения для нашей массажистки и разговорилась с продавцом. Он сказал, что не узнал меня. Говорил, что я по телевизору злая, не такая как в жизни. Если бы я была на ковре такая же как в жизни, то уже давно бы лежала на лопатках и смеялась.

Хотела бы пожелать всем, даже если вы не спортсмен, чтобы спорт всегда помогал в течение жизни. Результаты и успехи спортсменов вас мотивировали для достижения целей в ваших сферах деятельности.