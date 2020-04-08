Моя карьера будет еще на один год длиннее, чем я этого ожидал, – Жан Беленюк

Народный депутат Украины и борец Жан Беленюк рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу в "Утреннем шоу", как тренируется во время карантина и что дается спортсмену труднее всего.

Жан Беленюк рассказал, что перенос Олимпиады-2020 на 2021 год стал неприятным известием для всех спортсменов. Все много тренировались, чтобы подойти в лучшей форме к Олимпийским играм в Токио. Как добавил украинский борец, не следует разочаровываться. Его карьера будет еще на один год длиннее, чем сам он этого ожидал.

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Жан рассказал, как держит себя в форме во время карантина.

Мне трудно в таких условиях поддерживать свою форму. За время карантина я набрал лишних четыре килограмма, хотя и тренируюсь каждый день. У спортсменов несколько сбился режим. До этого каждый борец тренировался на базе, как минимум два раза, а теперь в домашних условиях удается лишь одна тренировка,

– заявил Жан.

По словам Беленюка, возле его дома есть лес в котором спортсмен регулярно бегает кросс. Дома Жан тренируется на специальной борцовской резине или выполняет отжимания, подтягивания.

Жан Беленюк сказал, что трудно найти что-то общее между спортивной карьерой и депутатским креслом. В спорте борец уже более двадцати лет и чувствует себя, как "рыба в воде". В политике спортсмен делает только свои первые шаги, но это тоже интересно для него, отметил Жан.

Жан Беленюк стал победителем в номинации "Спортсмен года". Фотографию с дипломом спортсмен выложил у себя на странице в Instagram.

Достижения Жана Беленюка

Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов (2007, 2008).

В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров.

Завоевал серебро и бронзу чемпионата мира среди юниоров (2010, 2011).

Бронзовый призер Универсиады-2013.

Получил серебро Европейских игр в 2015 году в Баку и золото в 2019 году (Минск).

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году в весовой категории до 85 кг.

Двукратный чемпион мира (2015, 2019). Однажды занимал вторую и третью ступень пьедестала в 2018 и 2014 годах соответственно.

Трижды побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019) и получил бронзу в Белграде (2012).

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