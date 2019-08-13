Моя отставка? Это вопрос к президенту, – Хацкевич после вылета "Динамо" из Лиги чемпионов

Тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал игру его команды в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, "Динамо" не сумело обыграть бельгийский "Брюгге" и вылетело из квалификации Лиги чемпионов. Теперь команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Как это было: "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов: видео

Начали хорошо, агрессивно! И дальше играли в целом неплохо. Три гола забили, но индивидуальные ошибки в защите перечеркнули все старания. Мы на 6 первых важных матчей сезона выбрали 14-15 опытных футболистов, которые должны были дать результат. Они проявили характер, но не хватило мастерства. В этом и моя вина, что команда не дала результат,

– заявил после матча Хацкевич.

При этом на вопрос о том, пойдет ли он в отставку после того, как "Динамо" не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, заявил, что "это вопрос к президенту клуба".