МОК поддержал введение санкций против России за подделку данных лаборатории РУСАДА

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МОК поддержал введение санкций против России / olympic.org

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает санкции в отношении всех ответственных за манипуляции с данным московской антидопинговой лаборатории. Пресс-служба МОК выступила с официальным заявлением по рекомендации WADA отстранить Россию от международных соревнований на 4 года.

МОК призвал российские власти предоставить подлинные данные, чтобы защитить "чистых спортсменов" и наказать виновных.

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МОК вновь обращается к российским властям с просьбой предоставить аутентичные данные (Московской лаборатории). Предоставление подлинных данных позволит наказать виновных и защитить тех, кто не виноват. Только таким образом можно защитить от подозрений новое поколение чистых российских спортсменов,
говорится на сайте МОК.

МОК подчеркивает, что виновные в манипуляциях с данным московской антидопинговой лаборатории "должны быть наказаны самым строгим образом за серьезность нарушения, и приветствует санкции в отношении российских чиновников".

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Учитывая серьезность манипуляций, МОК призывает WADA передать все документы Совета Европы и ЮНЕСКО и делать дальнейшие действия в соответствии с Антидопинговой конвенцией Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте,
– говорится в заявлении МОК.

Также МОК поддержал идею WADA позволить выступать на международных соревнованиях чистым российским спортсменам.

Что известно о решении WADA?

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года.

Этот запрет будет касаться не только Олимпиады, но и ряда других соревнований.

Согласно рекомендациям, российские спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в нейтральной форме и собирать любые медали, которые они выигрывают, не поднимая флаг нации или играя его гимн.

Окончательное решение о предложенных наказаниях ожидается 9 декабря, когда в Париже состоится заседание коллегии WADA. Любое решение WADA подлежит обжалованию в Спортивном арбитражном суде.

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА?
Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.

Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международного стандарта о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости России Допинг
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