МОК пока не намерен принимать радикальные решения по Олимпиаде-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) по-прежнему планирует провести Олимпийские игры 2020 года в Токио в Японии по запланированному ранее графику.

Об этом сказано в заявлении МОК, обнародованном во вторник, 17 марта.

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До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе МОК не видит необходимости принимать какие-то радикальные решения. Также МОК призвал всех спортсменов продолжать подготовку к Играм в Токио-2020.

Также в релизе сообщается, что на данный момент разыграно 57% олимпийских квот, остальные лицензии будут разыграны позже после совместных консультаций с международными федерациями.

Отметим, квалификационные соревнования на Олимпиаду находится под угрозой – турниры по всему миру отменяются из-за коронавируса.

На днях в Греции зажгли Олимпийский огонь. Церемония из-за пандемии прошла без зрителей.

Передача олимпийского огня в Афинах также пройдет без зрителей.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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