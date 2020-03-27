МОК принял решение о лицензиях, полученных спортсменами в отборе к Олимпиаде-2020

Международный Олимпийский комитет принял решение сохранить лицензии спортсменам, полученные до прекращения отбора.

Об этом сообщает AFP.

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Атлеты, которые смогли попасть на Олимпиаду до прекращения квалификации, будут участвовать в Олимпийских играх в 2021 году. Около 57% из 11000 возможных участников уже получили лицензию, когда МОК принял решение перенести Олимпиаду на год.

Также глава Координационной комиссии МОК по Олимпиаде в Токио Джон Коутс назвал примерные даты Игр в 2021 году.

Расписание Игр будет подстраиваться под даты турниров Большого Шлема – Wimledone и USA Open. Так же МОК придется учесть запланированный на вторую половину июля чемпионат мира по плаванию и по легкой атлетике в первой половине августа.

Олимпийские игры в Токио перенесли. Точная дата неизвестна, но игры должны состояться не позднее лета 2021 года.

При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.

Будет сохраняться в Японии все это время и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.

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