МОК призвали перенести Олимпиаду-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) просят перенести Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса. С соответствующим предложением Олимпийский комитет Норвегии обратился к главе МОК Томасу Баху.

Обращение написали глава НОК Норвегии Берит Кьелл и генсекретарь Карен Квалевог, информирует Insidethegames.

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Норвежцы считают, что отправлять спортсменов на Олимпиаду во время пандемии коронавируса неоправданно.

Нежелательно и неоправданно отправлять норвежских спортсменов на Олимпиаду и Паралимпийские игры в Токио до тех пор, пока мировое сообщество не возьмет под контроль распространение вируса,

– заявили в НОК Норвегии.

Норвегия выступает за то, что Олимпиада в Токио должна состояться пока ситуация с COVID-19 не будет взята под жесткий контроль.

"Наша четкая рекомендация заключается в том, что Олимпийские игры в Токио не должны состояться до тех пор, пока ситуация с COVID-19 и будет взята под жесткий контроль в глобальном масштабе", – говорится в обращении.

Что известно о коронавирусе в мире?По состоянию на 21 марта в мире насчитывалось 261 886 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 11 167, выздоровели более 88 тысяч больных.

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