МОК заключил сделку с Airbnb на 500 миллионов долларов

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МОК заключил сделку с Airbnb на 500 миллионов долларов / olympic.org

Международный олимпийский комитет (МОК) заключил соглашение о глобальном партнерстве с американской компанией Airbnb. Контракт заключен на 9 лет, за это время пройдет 5 Олимпийских игр.

Сумма контракта партнерами не разглашается. По информации Financial Times, она может достигать 500 миллионов долларов.

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Сотрудничество МОК и Airbnb позволит сократить расходы организаторов Игр на строительство инфраструктуры, а также обеспечит доход местному населению,
– говорится в пресс-релизе на сайте МОК.

Что такое Airbnb?
Это оператор онлайн-сервиса для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

Видео МОК и Airbnb объявляют о глобальном олимпийское партнерство

Президент МОК Томас Бах заявил, что благодаря партнерству спортсмены получат денежную выгоду. В частности, между атлетами будет поделено 5 миллиардов долларов США.

При поддержке Airbnb мы также создадим новые возможности для спортсменов во всем мире для развития их собственных потоков прямых доходов с помощью поощрения физической активности и олимпийских ценностей.

Благодаря этому партнерству спортсмены получат прямую выгоду, превышающую 5 миллиардов долларов США, которую МОК распределяет во время олимпиады, чтобы они приносили пользу организационным комитетам и спортивным организациям по всему миру,
– заявил Бах.

Следующие Олимпийские игры пройдут летом 2020 года в Токио (Япония).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Аренда недвижимости Новости недвижимости Олимпиада-2020
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