МОК заключил сделку с Airbnb на 500 миллионов долларов
Международный олимпийский комитет (МОК) заключил соглашение о глобальном партнерстве с американской компанией Airbnb. Контракт заключен на 9 лет, за это время пройдет 5 Олимпийских игр.
Сумма контракта партнерами не разглашается. По информации Financial Times, она может достигать 500 миллионов долларов.
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Сотрудничество МОК и Airbnb позволит сократить расходы организаторов Игр на строительство инфраструктуры, а также обеспечит доход местному населению,
– говорится в пресс-релизе на сайте МОК.
Что такое Airbnb?
Это оператор онлайн-сервиса для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.
Видео МОК и Airbnb объявляют о глобальном олимпийское партнерство
Президент МОК Томас Бах заявил, что благодаря партнерству спортсмены получат денежную выгоду. В частности, между атлетами будет поделено 5 миллиардов долларов США.
При поддержке Airbnb мы также создадим новые возможности для спортсменов во всем мире для развития их собственных потоков прямых доходов с помощью поощрения физической активности и олимпийских ценностей.
Благодаря этому партнерству спортсмены получат прямую выгоду, превышающую 5 миллиардов долларов США, которую МОК распределяет во время олимпиады, чтобы они приносили пользу организационным комитетам и спортивным организациям по всему миру,
– заявил Бах.
Следующие Олимпийские игры пройдут летом 2020 года в Токио (Япония).