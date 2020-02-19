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Молчать или сказать: Александр Усик порадовал фанов новым стихом – видео

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Усик продекламировал новый стих про крик и молчание / Фото из инстаграма

Украинский боксер Александр Усик записал видео, на котором декламирует новый стих. Он носит мотивационный характер и призывает не сдаваться.

Видео со стихом украинского чемпиона опубликовано в инстаграме на странице бренда Усика и Ломаченко "LomUs".

К слову: Джошуа назвал возможную дату боя с Александром Усиком

Стихотворение Александра Усика подаем на языке оригинала:

Молчать или сказать, кричать или заткнуться.

Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.

Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.

Нам есть за что бороться и есть за что держаться.

За веру, за семью, за друга и отчизну.

У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.

Его нужно просить о помощи и силе,

Надеяться на Небо, не на себя красивых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стих. А.Усик #usyk#lomus#lomusofficial#lomus#boxing#усик#ломус#бокс#стих#киев

Допис, поширений LomUs️ (@lomus_official)

Ранее Александр Усик своим стихом ответил на критику со стороны ветерана АТО Леонида Остальцева, назвав его "голословным парнем".

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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