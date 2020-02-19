Молчать или сказать: Александр Усик порадовал фанов новым стихом – видео

Украинский боксер Александр Усик записал видео, на котором декламирует новый стих. Он носит мотивационный характер и призывает не сдаваться.

Видео со стихом украинского чемпиона опубликовано в инстаграме на странице бренда Усика и Ломаченко "LomUs".

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Стихотворение Александра Усика подаем на языке оригинала:

Молчать или сказать, кричать или заткнуться.



Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.



Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.



Нам есть за что бороться и есть за что держаться.



За веру, за семью, за друга и отчизну.



У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.



Его нужно просить о помощи и силе,



Надеяться на Небо, не на себя красивых.

Ранее Александр Усик своим стихом ответил на критику со стороны ветерана АТО Леонида Остальцева, назвав его "голословным парнем".