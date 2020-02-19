Молчать или сказать: Александр Усик порадовал фанов новым стихом – видео
Украинский боксер Александр Усик записал видео, на котором декламирует новый стих. Он носит мотивационный характер и призывает не сдаваться.
Видео со стихом украинского чемпиона опубликовано в инстаграме на странице бренда Усика и Ломаченко "LomUs".
К слову: Джошуа назвал возможную дату боя с Александром Усиком
Стихотворение Александра Усика подаем на языке оригинала:
Молчать или сказать, кричать или заткнуться.
Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.
Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.
Нам есть за что бороться и есть за что держаться.
За веру, за семью, за друга и отчизну.
У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.
Его нужно просить о помощи и силе,
Надеяться на Небо, не на себя красивых.
Ранее Александр Усик своим стихом ответил на критику со стороны ветерана АТО Леонида Остальцева, назвав его "голословным парнем".